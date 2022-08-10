ملعقة من النشا لتحضير وصفة تبييض الجسم الجبارة في نتيجتها تزيل اسمرار ١٠ سنوات

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عمر شويل - جدة من أكثر المشاكل التي تؤرق فئة كبيرة من السيدات هي مشكلة اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة، وهو الأمر الذي يؤثر على مظهر البشرة ويحد من جمالها ولهذا تكثر السيدات عن وصفات لها فاعليتها في تفتيح البشرة، وقد تلجأ بعض السيدات إلى استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية وعلى الرغم من فوائدها إلا أن أضرارها تفوق فوائدها بكثير ولكن نحن من خلال موقعنا سوف نذكر لك طريقة عمل كريم النشا الذي يعد حقا أفضل وصفة لتفتيح وإزالة الاسمرار حتى ولو كان من سنوات عديدة.

ملعقة من النشا لتحضير وصفة تبييض الجسم

(وصفة النشا والخل لتفتيح البشرة)

تتميز النشا باحتوائها على عناصر غذائية وخصائص مبيضة للبشرة وكذلك الخل ولهذا يمكن استخدام هذين المكونين لصنع الكريم الجبار في القضاء على اسمرار البشرة وذلك بالخطوات التالية:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وخل التفاح.

أربع ملاعق من دقيق النشا.

ملعقة ونصف حليب بودر.

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يمكنك إعداد وصفة كريم النشا والخل لتبييض الجسم والبشرة بوصفة مضمونة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: في وعاء عميق قومي بوضع مقدار النشا والخل والحليب وزيت الزيتون وماء الزهر.

الخطوة الثانية: ثم امزجي المكونات مع بعضها جيدا إلى أن تتجانس فيما بينها باستخدام ملعقة صغيرة.

الخطوة الثالثة: وبعد ذلك انقلي الخليط إلى عبوة صغيرة لها غطاء محكم واحتفظي بها في مغلقة الثلاجة.

طريقة استخدام كريم النشا والخل

هناك بعض الخطوات عليك اتباعها بالترتيب من أجل استخدام وصفة كريم النشا والخل لتفتيح الجسم والبشرة الداكنة بشكل صحيح، وهي: