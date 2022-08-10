نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من هذا المكون ضعيه على الشامبو وستشاهدي ما سيحدث في شعرك وستجدي اختلاف في فرده وطوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى دائماً المرأة كي تبدو بمظهر جذاب وأكثر ما يشغل البال هو تعرض الشعر للتساقط لكن من السهل أن تتخلص من الشامبو الذي يحتوي على مواد ضارة تتسبب في زيادة لتساقط الشعر، فلن تحتاجي بعد الآن إلى مسكات للشعر غالية الثمن بينما بمكون سحري سوف تعيد مرة أخرى حيوية الشعر وعدم تساقطه مع إطالته في مدة قصير وذلك عن طريق وضع مكون على الشامبو الذي تستخدمه وسوف تلاحظ اختلاف في فرد وتطويل الشعر. ملعقة من هذا المكون ضعيه على الشامبو يحتوي الأسبرين على حمض السالسيلك والذي يكون له دور فعال جداً على الشعر حيث يعمل على تفتيح مسام الشعر.

يعمل على امتصاص الدهون والتخلص من تكون القشور البيضاء التي تسد تلك المسام، كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الشعر.

يقوم بتغذية الشعر بصورة جيدة، كما يساعد على تطويل الشعر والقضاء على أي فرغات بالشعر مع تقليل تساقطه. ويمكن استخدامه من خلال القيام بالآتي: يطحن كمية مناسبة من أقراص الأسبرين حتى يصبح ناعم ثم يتم وضعه في زجاجة الشامبو ويرج جيداً.

يتم تركه لمدة ثلاث أيام وبعد ذلك يتم استخدامه بالطريقة المعتادة.

وذلك من خلال تدليك فروة الرأس بالشامبو المضاف إليه الأسبرين لمدة خمس دقائق.

ثم يغسل الشعر جيد ويتم استخدام هذا الشامبو مرتين في الأسبوع. تطويل الشعر بالأسبرين مع بيكربونات الصوديم يعالج هذا الخليط الشعر التالف مع القضاء على تقصفه بصورة سريعة.

بالإضافة لتنعيم الشعر بصورة ملحوظة بجانب القضاء على فرغات الشع.

يحافظ على لون الشعر الطبيعي كما لا يؤثر على الشعر المصبوغ، مما يعمل على تنظيف الشعر من القشرة. كما تستطيعي استخدام هذه الوصفة بالطريقة التالية: يضع على كوب من الماء ملعقة من الأسبرين البودر الذي تم طحنه جيداً مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

يوضع هذا الخليط في بخاخ، ويتم رش كمية مناسبة على الشعر مع تدليك فروة الرأس.

وتركه لمدة ربع ساعة ثم يشطف الشعر جيداً بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة خلال الأسبوع كي تتجنب تعرض الشعر للجفاف الناتج من امتصاص دهون الشعر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة من هذا المكون ضعيه على الشامبو وستشاهدي ما سيحدث في شعرك وستجدي اختلاف في فرده وطوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.