نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة إفريقية لصبغ الشعر الأبيض والتخلص من الشيب المبكر بدون صبغات تضر الشعر وفروة الرأس في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشاكل التي تزعج النساء والرجال على حد سواء ظهور الشعر الأبيض وذلك لأن ظهور الشعر الآبي ضعي الرأس يجعل الشخص يبدو كما لو كان أكبر سنا ولهذا يلجأن إلى استخدام الصبغات وذلك للحصول على شعر داكن وعلى الرغم من أن الصبغات تعد من الحلول المؤقتة التي تتميز بفاعليتها في اختفاء الشعر الأبيض إلا أن ضررها أكثر من نفعها حيث إنها تصيب الشعر بالتقصف والتساقط ولهذا يمكنك الاعتماد على الوصفات الطبيعة في صبغ الشعر الأبيض دون أضرار لفروة الرأس.

خلطة إفريقية لصبغ الشعر الأبيض

استخدام أوراق الكاري: تحتوي أوراق الكاري على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تمنح فروة الرأس الترطيب اللازم لصحتها هذا بالإضافة إلى أنها تمنح بصيلات الشعر لونا داكنا ويمكن استخدام أوراق الكاري في التخلص من الشعر الأبيض عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

احضر ملعقتين كبيرتين من أوراق الآري ثم أضف إليهم مقدار قليل من الماء وارفعهم على نار هادئة.

ثم أضف إليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بعد ذلك يمكنك أخذ الخليط الناتج ثم قم باستخدامه في تدليك فروة الرأس مع تركة على فروة الرأس لمدة نصف ساعة.

ثم اغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

للحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة التخلص من الشيب المبكر

زيت جوز الهند وعصير الليمون: يتميز زيت جوز الهند على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تؤدي إلى نمو الشعر ومده بالرطوبة الكافية هذا بالإضافة إلى أنه يساهم بدور فعال في منع ظهور الشعر الأبيض ويمكنك استخدام زيت جوز الهند في صنع وصفة للقضاء على الشعر الأبيض عن طريق اتباع الخطوات الآتية: