الكوكاكولا كلمة السر لفرد الشعر والتخلص من التكسير والتمويجات في شعرك وشعر ابنتك الصغيرة

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عمر شويل - جدة من فترة لأخرى تظهر وصفات جديدة للبشرة أو الشعر لها مؤيديها ومعارضيها ومن تلك الوصفات المحيرة الشعر هي وصفات الكوكاكولا لفرد الشعر فهناك فئة توافق على استخدام تلك الوصفات وفئة أخرى ترفضها ولكل فئة أسبابها الخاصة بها، ولكن هناك العديد من الآراء الإيجابية عن استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر وتنعيمه خاصةً إذا كان الشعر مليئًا بالتكسرات ويصعب فرده منا أن الكوكاكولا في نفس الوقت تحافظ على الشعر من التساقط حتى يصبح الشعر له كثافة أكبر فيما يلي طريقة استخدام وصفة الكوكاكولا لفرد الشعر والتخلص من التمويجات والتكسرات به.

الكوكاكولا كلمة السر لفرد الشعر والتخلص من التكسير والتمويجات في شعرك

هناك وصفات مختلفة نستخدم بها مشروب الكوكاكولا الغازي مع مكونات طبيعية أخرى من أجل زيادة مفعول وتأثير المشروب على الشعر للوصول إلى النتيجة المطلوبة ومن أفضل هذه الوصفات:

الكوكاكولا والحناء لتنعيم الشعر

يتم وضع مقدار كوب كامل بودرة حناء مع عبوة كوكاكولا “كانز” مضاف لهما نصف كوب عصير ليمون وتخلط هذه المقادير سويًا أكثر من مرة حتى تصبح متجانسة كليًا.

نترك الوصفة ليلة كاملة لكي تتفاعل المكونات مع الحنة لتصير جاهزة على الاستخدام في اليوم التالي.

تتطبق الوصفة في اليوم التالي وتترك على الشعر مغطى ثلاث ساعات حتى نستفيد منها.

الكوكاكولا لفرد الشعر

يقسم الشعر لنصفين أمامي وخلفي ويتم وضع وعاء عميق أمامنا من أجل سهولة الصب به.

ومن ثم نبدأ في صب الكوكاكولا على الشعر جزء بجزء حتى تصل إلى جميع الأجزاء بالتساوي.

بعد ثلاث ساعات نستخدم ماء بارد لتنظيف وغسل الشعر.

تحذير من استخدام الكوكاكولا على الشعر

بعد التعرف على الوصفات السابقة يجب التوضيح أن هناك بعض التحذيرات بشأن الاستخدام المباشر على الشعر من الكوكاكولا، ومنها أنها تعمل على تراكم الأوساخ والشوائب على فروة الشعر وليس العكس كما يشاع أنها تقوم بتنظيف فروة الشعر، كما أنه على الرغم من قدرة الكوكاكولا على فرد وتنعيم الشعر من الاستخدام الأول إلى أنه على المدى البعيد سوف تكون هناك بعض الأضرار لفروة الشعر لهذا يجب ألا نكثر من استخدام تلك الوصفة ونكتفي بعدة مرات فقط.