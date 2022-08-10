نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمعلقة خل والزيت السحري.. تنعيم الشعر الخشن الأفريقي في دقائق سيصبح كالحرير ودعي البروتين آمن 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة الشعر الخشن من أكثر المشكلات شيوعًا ما بين الناس، وبالتحديد عندما يكون الشعر من مواصفات الشعر الخشن الأفريقي، وبالتالي فمن الصعب علاجه وتنعيمه مقارنة بأي شعر آخر، لكن التجارب الطبية قد كشفت عن وصفات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر الخشن الأفريقي بشكل سريع وفعال دون استعمال أي مكون كيميائي يضر بالشعر بصورة سلبية، وهذا ما سنقوم بإيضاحه داخل هذا المقال.

تنعيم الشعر الخشن الأفريقي

إليكم أبرز الوصفات الطبيعية الفعالة في تنعيم وعلاج الشعر الخشن الأفريقي، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

تنعيم الشعر الخشن للابد

المكونات

كمية من أوراق الكاري.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

خطوات التحضير والاستخدام

تتمثل أولى الخطوات بإحضار وعاء عميق به كمية من الماء مع أوراق الكاري وزيت جوز الهند، ومن ثم نقوم برفع هذا الوعاء على النار.

وبعدها نقوم بترك الخليط على النار لمدة 3 دقائق، حتى تمام غليانه.

ثم نقوم برفعه من على النار، ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا، كي نتخلص من أي أتربة عالقة به، ومن ثم نقوم بتجفيفه.

وهنا تأتي خطوة توزيع الخليط بالكامل على الشعر، وتدليك الشعر جيدًا به.

ويترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق، ويفضل وضع غطاء استحمام على الشعر للحفاظ عليه.

ومن بعدها نقوم بشطف الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو، وسنتحصل على درجة نعومة ممتازة للشعر.

وصفة زيت الياسمين وخل التفاح

المكونات

ملعقتان من الجيلاتين.

ملعقة كبيرة من زيت الياسمين.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كوب ماء دافئ.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بإحضار كوب ماء دافئ ونضيف بداخله الجيلاتين، وذلك مع التقليب المستمر، حتى إذابة الجيلاتين بالماء.

ومن بعدها نقوم بإضافة خل التفاح وزيت الياسمين للخليط، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتحصل على خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط جيدًا على الشعر وتدليكه.

ويترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطف الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة الشعر الخشن الأفريقي، وذلك من خلال استخدام الوصفات الطبيعية التي قمنا بعرضها مرتين خلال الأسبوع، وسنصل بعدها إلى الهدف المطلوب، وهو تنعيم الشعر الخشن الأفريقي في وقت سريع.