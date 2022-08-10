نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليكى مبتكرة.. أسرع طريقة لتقشير الثوم مهما كانت الكمية قشريها في ثواني لتخزنيه طوال العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عملية تقشير الثوم من أكثر الأمور التي تزعج فئة كبيرة من السيدات، نظرًا للوقت والمجهود الكبير الذي يتم بذله لتقشيره، كما يتسبب في إعطاء رائحة غير مستحبة لليدين، وبالتالي نجد أن عمليات البحث يتم طرح بها أسرع طريقة لتقشير الثوم، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

أسرع طريقة لتقشير الثوم

هناك أكثر من طريقة متنوعة وسريعة في تقشير الثوم، وذلك عن تجربة، وإليكم أبرز تلك الطرق بالصورة الآتية:

أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم بالماء المغلي

إن الماء المغلي لديه فاعلية أكبر من الماء البارد في تقشير الثوم.

فكل ما علينا فعله، هو وضع فصوص الثوم داخل الماء المغلي لفترة تقدر بحوالي دقيقة.

بعد ذلك يتم تقشير الفصوص بكل سهولة دون أي مجهود.

طريقة تقشير الثوم بالماء البارد

إن الماء البارد لديه عامل السحر في تقشير الثوم دون بذل أي مجهود وبشكل سريع.

فكل ما علينا فعله، هو وضع ماء بارد داحل وعاء صغير، ونضيف بداخله قشور الثوم.

بعد ذلك تترك قشور الثوم لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فسنلاحظ بأن قشرة الثوم سيتم إزالتها بكل سهولة.

طريقة تقشير الثوم في أقل من 10 ثواني ببرطمان الزجاجي

إن هذه الطريقة من أسهل الطرق المستخدمة في عملية تقشير الثوم، فكل ما علينا فعله، هو استخدام برطمان زجاجي نظيف، بشرط أن يكون محكم الإغلاق.

بعد ذلك نقوم بوضع فصوص الثوم داخله، ويتم غلق البرطمان جيدًا.

ثم تأتي خطوة رج البرطان بسرعة وباستمرار، لمدة دقائق.

بعد ذلك سنلاحظ أثناء فتح البرطمان بأنه تم إزالة قشور الثوم بكل سهولة.

ومن الممكن ان يتم استعمال الكيس النايلون بدلًا من استعمال البرطمان الزجاجي، فكل ما علينا فعله، هو إحكام الغلق والبدء في رج فصوص الثوم جيدًا.

إلى هنا نكون قد تناولنا بشكل مفصل كافة الأمور التي تخص أسرع طريقة لتقشير الثوم، وبذلك نكون قد انتهينا من حل مشكلة مزعجة لدى كثير من ربات المنزل، فكل ما علينا فعله، هو الالتزام بكل تفصيله قد عرضناها، حتى نصل إلى المطلوب.