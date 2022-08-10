نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اللقيمات الهشة وسر العجينة الأصلية لطعم مثل المحلات خفيفة ولن تشرب زيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أشهى الأشياء التي يمكن أن تتناولونها قط هي اللقيمات، وتطلب الكثير من السيدات طريقة اللقيمات الصحيحة حتى لا تهدر المكونات الخاصة بها، فهي تريد أن ينتهي بها الأمر إلى نتيجة مضمونة، والسر الخاص بتلك اللقيمات، والذي يجعلها مثالية هو القرمشة الخاصة بالجزء الخارجي التي تجعلنا نذوب من فرط حلاوتها، ومعنا سوف نعرفكم على طريقة تحضيرها خطوة بخطوة، فهيا بنا.

طريقة اللقيمات

هناك الكثير من الأشكال المختلفة للقيمات، فمنها ما هو محشو بالجبن الكريمي الذائب، ومنها السادة، ومنها المحشو بالكاسترد، وكل شخص يحبها بحشو معين، واليوم سوف نعلمكم بالطريقة الأصلية لها، وأنتم عليكم اختيار الحشو بأنفسكم، وإضافته لها بجانب المكونات التي سنذكرها لكم، فالحشو يعتبر عملية اختيارية، فها هي الطريقة.

المكونات

4 أكواب من الدقيق.

3 ملاعق من الخميرة الفورية لتكن صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

قليل من الهيل المطحون بشكل ناعم.

4 أكواب من الزبادي.

طريقة التحضير

هيا بنا نبدأ أعزائي الخطوة الأولى، والتي ستجعل الوصفة ناجحة بامتياز هي نخل الدقيق جيدًا حتى يكون ناعم إلى أقصى درجة، وخالي بشكل تام من أي تكتل يفسد الوصفة.

بعدنا نضيف إلى الدقيق كلًا من النشا، وكذلك السكر، ومعهما الخميرة الفورية، ومن ثم نبدأ في عملة التقليب، فالتجانس فيما بين المكونات يعطيها تناغم، وطعم لذيذ، فكل شيء يكون في مكانه.

بعدما ننتهي نضع كمية الزبادي فوق المزيج السابق، ونستخدم في تلك الخطوة المضرب الكهربائي، ونخلطهم معًا جيدًا حتى نستطيع أن نرى أن القوم متجانس.

ومن ثم نتركها لمدة 5 دقائق حتى ترتاح نهائيًا، ونقوم بعدها بنقلها إلى كيس بلاستيك نظيف، ونهم بوضعها بالثلاجة لمدة 5 ساعات.

عند الانتهاء نقوم برفع طاسة على النار بها بعض من الزيت، وننقل الخليط إلى الكيس الخاص بالحلواني، ونقوم بتشكيلها بالشكل المحبب لنا، ونضعها بالزيت حتى تتحمر، وتأخذ لون جميل.

نقوم بإخراجها ونضعها بالشربات الذي جهزناه مسبقًا أي يجب أن يكون بارد، ومن ثم نضعها في الطبق الخاص بالتقديم، ويمكننا أن نزينها ببعض من الفستق المطحون.

انتهينا من طريقة اللقيمات، ويمكنك أن تقوموا بالتغيير بها من خلال الحشو الذي يعطيها مذاق أفضل، أو تضعوا عليها صوص الكراميل أو الشيكولاته كل تلك الاختيارات متروكة لأهوائكم.