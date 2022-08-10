فطائر الطاسه السريعه بدون فرن بعجينة قطنية و هشة و سهلة بحشوات مختلفة وطعم رائع

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عمر شويل - جدة فطائر الطاسه السريعه بحشوات مختلفة بعجينة قطنية وهشه، دائما تحتار الأمهات كل يوم في تحضير وجبة الإفطار والعشاء وهذا لأن هذه الوجبات تحتاج إلى وصفات تكون سريعة وسهلة وخفيفة على المعدة يمكن تناولها بدون أن يحدث ثقل في الهضم، لذلك سنقدم لكم وصفة سهلة وسريعة واقتصادية جدًا لتحضير أحلى وأطعم فطائر بحشوات مختلفة بعجينة قطنيه و هشه وخفيفة، يمكنك تحضير هذه الفطائر على الإفطار أو في الرحلات و المصيف وهذا لأنها خفيفة جدا وطعمها رائع و غير مكلفة، يمكنك إضافة الحشوة المتواجدة لديك في المنزل او التي يفضلها أفراد أسرتك كما تحبين.

مكونات فطائر الطاسه السريعه

من أحلي وأطعم الوجبات الخفيفة التي يمكنك تحضيرها على الأفطار أو على العشاء هي الفطائر وهناك أنواع كثيرة جدًا لعمل الفطائر مثل فطائر المناقيش فطائر الفرن و فطائر السجق وغيرها من الوصفات، ولكن هذه الوصفات تحتاج إلى خطوات كثيرة في تحضيرها، ولذلك سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لعمل الفطائر من المنزل وهي فطائر الطاسة السريعة، وسنبدأ بالمكونات التي نحتاجها وهي:

كيلو دقيق منخول.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نعناع جاف

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ماء دافىء للعجن.

مكونات الحشو

كوب لحمة عصاج .

جبنة فيتا أو موتزريلا او أي نوع جبنة.

بسطرمة.

سجق.

خطوات تحضير فطائر الطاسه السريعه