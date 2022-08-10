نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشاي العصاري.. بسكويت بالزيت مقرمش وخفيف وهش واقتصادي 100% وأحلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البسكويت من أكثر الأكلات الخفيفة التي يفضل تناولها معظم الناس، يتميز البسكويت باختلاف نكهاته، فلكل منها مذاق مميز وخاص به، وبناء عليه سنقوم بعرض طريقة إعداد بسكويت الزيت والسمسم داخل المنزل بنفس طريقة المحلات المتخصصة في إعداد البسكويت.

بسكويت بالزيت

إليكم أفضل طريقة لعمل هذا النوع من البسكويت بالصورة الآتية:

المقادير

4 أكواب من الدقيق.

بيضة.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

كوب من السمسم المحمص.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

رشة بسيطة من الفانيليا.

خطوات التحضير

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخل البيكنج باودر والدقيق، وذلك مع خلطهما باستمرار، حتى نتأكد من تجانسهما.

وبعد ذلك نقوم بإحضار وعاء عميق آخر ونضيف بداخله الزيت والحليب والسكر والفانيليا والبيض، ويتم ضربهم جيدًا بواسطة المضرب الكهربائي، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ومن بعدها نقوم بسكب خليط الدقيق بصورة تدريجية على الخليط السائل، ويتم تقليب العجين باستمرار، حتى نتحصل على قوام متماسك ومتجانس.

وبعد ذلك نقوم بترك العجينة جانبًا حتى ترتاح بعض الشيء لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

ومن بعد انتهاء المدة المحددة فهنا نقوم بتقسيم العجين إلى كرات متساوية، ويتم تشكيلها على هيئة المستطيل.

وبعدها نقوم بدهن الصينية بالزيت، ونضع بها البسكويت.

ثم تأتي خطوة دهن كل قطعة بسكويت بالحليب ومن ثم وضع عليها السمسم.

ومن بعدها نقوم بوضع الصينية داخل الفرن المشتعل في البداية على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة.

وتترك صينية البسكويت داخل الفرن لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة، حتى يتغير لون البسكويت إلى اللون الذهبي المميز.

وبذلك يكون البسكويت جاهز للخروج من الفرن، فيترك لمدة بسيطة حتى يبرد، ويتم تناوله مع الحليب.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم أفضل طريقة لعمل بسكويت بالزيت داخل المنزل بنفس طريقة المحلات، فنجاح تلك الطريقة ووصولنا إلى مذاق مميز للبسكويت مرتبط بصورة كبيرة بالالتزام الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير المذكورة داخل هذا المقال، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد البسكويت داخل المنزل.