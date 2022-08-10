نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من الصيدليه لفرد الشعر الخشن وتنعيمة من أول إستعمال شعرك سيصبح ناعم حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم من الصيدليه لفرد الشعر الخشن، يعد من بين المكونات التي من الممكن أن تمثل البديل الأمثل للبروتين، ومن خلال تطبيقه على الشعر تكون هناك نتيجة مميزة على الشعر، وأهمها فرده والتخلص من ملمسه الخشن، وفيما يلي من هذا التقرير نقدم مجموعة من الفوائد لهذا المنتج، وكيفية استخدامه في وصفات مع مكونات طبيعية تعمل على تحسين مستوى نعومة الشعر، مع بيان المكونات الطبيعية المستخدمة في الوصفات الطبيعية، والتي تعزز من نعومة الشعر، وقوة خصلاته.

كريم من الصيدليه لفرد الشعر الخشن

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن من المنتجات المتميزة، والتي من الممكن أن تساعد في فرد الشعر وبشكل طبيعي ومن الممكن استعماله مع المكونات التالية:

المكونات

ملعقة من كريم البانثينول.

ملعقة صغيرة مكون زبدة الشيا.

القليل من زيت الزيتون.

ملعقتان من مكون زيت الأرجان.

طريقة التحضير

قومي بوضع مكوني كريم البانثينول وزبدة الشيا في الوعاء الملائم.

يتم وضع زيت الأرجان وزيت الزيتون مع المكونين السابقين وينبغي التقليب بشكل جيد ليتجانس الخليط.

تصبح الخلطة من البانثينول وبقية المكونات جاهزة للاستعمال.

من الممكن أن يتم عمل الخليط بشكل أسبوعي مرتين للاستفادة من تركيبته لتنعيم وترطيب خصلات الشعر الخشن.

وصفة كريم البانثينول والأفوكادو لفرد الشعر

قومي باستعمال المكونات التالية لعمل الوصفة:

ملعقتان كريم بانثينول.

ملعقتان من جل الصبار.

ملعقتان من الأفوكادو.

معقة من مكون الجليسرين.

طريقة التحضير

يتم وضع البانثينول فوق حمام مائي مدة ثوان معدودة.

يتم وضع الأفوكادو مهروس مع مكون البانثينول، ومن ثم يتم الخلط ما بينهما.

بقية المكونات تضاف بشكل تدريجي للحصول على أفضل قوام لتركيبة الكيراتين.

يتم تقسيم الشعر لعدد 3 أجزاء، ومن ثم ابدئي في التوزيع الجيد للخليط على الشعر.

غسل الشعر بعد انتهاء مدة التطبيق والتي تكون حوالي ربع ساعة.

فوائد كريم بانثينول لفرد الشعر

من أهم المكونات التي يتوفر فيها الفيتامين ب 5 والذي يعمل على تحسين نمو الشعر والتخلص من ضعف خصلة الشعر.

تقوية جذور الشعر وترطيب فروة الرأس.

يحمي من التعرض للتقصف أو الجفاف.

طريقة فرد الشعر الخشن باستخدام مكونات طبيعية وموجودة في كل منزل وغير مكلفة وليس تحتوي علي مواد ضارة بالشعر فيمكن عمل وصفة كيراتين طبيعي مكونة من خلط بعض الزيوت الطبيعية منها زيت جوز الهند مع زيت اللوز مع زيت الزيتون مع زيت السمسم ويتم مزج المكونات جيدا مع بعضهم ثم يتم وضع الخليط علي الشعر ويترك لفترة من الوقت