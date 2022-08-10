نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة المالكي.. الارز بلبن الكريمي مستحيل يفشل منكِ وسر الوش المكرمش في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأكلات المصرية الأصيلة، والتي أراهن أنه لا يوجد شخص واحد لا يحبها، فهي تعتبر معشوقة الجماهير، حيث أنها تنزل في المعدة لتنشر بها السعادة، فهي عبارة عن مكونات بسيطة، ولكن في النهاية تحصل على مذاق لا يوصف، حيث أنها موجودة في المطاعم الشعبية، وفي نفس الوقت تجدها في ثلاجات أرقى الأماكن، فتجد أن الأشخاص يقومون بتناولها بعد الكشري المصري على وجه الخصوص مثلاً، حيث أنها تعمل على تهدئة المعدة بشكل كبير بعد تلك الأكلة الشديدة، واليوم جئنا لكم بالطويقة التي يقومون بها في تلك المحلات بالضبط.

الارز بلبن الكريمي

إذا لم يكن الأرز بلبن يتمتع بالقوام الكريمي، فأنت لم تصل للنتيجة الصحيحة له، فيجب أن يكون دسماً، ويذوب في الفم، فالجدير بالذكر أنها وجبة متكاملة بها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، ولكم منا اليوم من خلال موقعنا فقط، وبشكل حصري أسرار الأرز بلبن الذي ليس له مثيل، فنعدك أنك بعد الآن ستقومين بصنعه في المنزل، وتتوقفي عن تناوله خارجاً.

المكونات

كوبان من الأرز.

كيلو من اللبن.

علبة كبيرة من القشدة.

رشة من الفانيلا.

مكسرات مختلفة.

زبيب.

جوز هند.

ملعقة من النشا.

ورق سترتش.

2 كوب من المياه.

السكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سر الأرز بلبن في نوع القشدة ،فعليكم أن تنتقوا أفضل الأنواع، فنغسل الأرز، ونقوم بتصفيته، ومن ثم نحضر طنجرة ونضعها على النار، ونضيف إليها الأرز، وكوبين الماء.

ونترك الأرز، حتى نتأكد من أنه أخذ كامل تسويته، وفي تلك اللحظة نقوم بسكب اللبن مع التقليب، ولكن هناك أمر لا تنسوه أن تتركوا كوب من اللبن على جنب سنستخدمه في خطوة تالية.

وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر،وننزل بعدها بالقشدة والفانيليا.

جاء الآن دور كوب اللبن سنستخدمه في إذابة النشا حتى لا تحدث به تكتلات، ونضيفه ونقلب هنا سنشعر أن قوام الأرزبلبن بدأ يكون أسمك نغلق، ونتركه حتى يهدأ.

ونقوم بسكب الكمية الموجودة لدينا بالقوالب، ونزينها أولاً باستخدام جوز الهند، وبعدها الزبيب، والمكسرات.

ونتركه بالثلاجة حتى يتماسك، ويبرد، ولكن لتحصلوا على الوش المكرمش الموجود بالمحلات قوموا بتغليف الطبق بالاسترتش، ومن ثم نقوم بتقديمه.

هذه هي طريقة الارز بلبن الكريمي، والتي لن تستطيعوا التوقف عن تطبيقها في كل مرة تقومون فيها بصنعه، فهي طريقة بالفعل مجربة، ورائعة.