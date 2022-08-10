نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو حلاوة ياتين.. أسهل طريقة لتقشير التين الشوكي باحترافية كبيرة ووداعًا للشوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتقشير التين الشوكي، الكثير من يحي أن يتناول التين الشوكي، وذلك لكونه فاكهة طعمها لذيذ جدًا، هذا غير أنه رخيص الثمن، كما أن التين الشوكي يعتبر من أفضل الفاكهة التي ترطب بشكل كبير في فصل الصيف، فتعطينا كمية وفيرة من المياه، حيث أن التين الشوكي يعتبر من الفاكهة التي تظهر بشكل كبير في فصل الصيف، وتجد إقبالًا كبيرًا من العديد من الأشخاص، الذين يتناولونه بشكل مستمر خلال هذا الطقس الحار.

أسهل طريقة لتقشير التين الشوكي

نعلم جيدًا أننا عندما نقوم بشراء التين الشوكي، فإننا نقوم بشرائه في أغلب الأحوال بعد أن يقوم البائع بتقشيره، وذلك لأنه مليء بالكثير من الشوك الذي يعد صغير الحجم، وعندما تدخل شوكه واحد بأيدينا فغنها تجعلنا نتألم، ونبحث عن طرق إخراجها، ونكون في فترة عناء جراء هذا الشوك، ورغم ذلك هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون أن يقوموا بشراء التين الشوكي بقشرته، ويقوموا بتقشيره بأنفسهم في المنزل، ولكنهم لكي يتجنبوا هذا الشوك، نجدهم يبحثون عن كيفية تقشيره حتى لا يصابوا بشوكه.

عندما تكون من ضمن الفئة التي تريد أن تشتري التين دون أن يتم تقشيره، فعليك أن تتبع الخطوات التي سوف نخبركم بها، وذلك من أجل أن تقوا أنفسكم من مشكلة الشوك الذي قد يعلق في أيديكم، تلك الخطوات التي سوف نخبركم بها، هي عدة خطوات سههلة وبسيطة، تستطيعون من خلالها أن تقوموا بتقشير أكبر عدد من التين الشوكي في وقت قياسي، ودون أن تصابوا بالشوك، كل ما عليكم أعزائي أن تتبعوا فقط الخطوات، وأن تقوموا بتقشير التين بكامل الحزر من أجل سلامتكم، فهي الأهم على كل الأحوال.

خطوات تقشير التين الشوكي

في بداية الأمر علينا أن نقوم بغسي التين الشوكي بشكل جيد، وذلك من أجل أن نتخلص من أكبر قدر من الشوك الموجود بالتين الشوكي، وبعد أن نقوم بغسيله، علينا أن نصفيه من الماء.

علينا أن نرتدي قفاز قبل أن نقوم بالتقشير.

نقطع القطعة أعلى التينة، ثم نقطع الجزء الصغير من الأسفل.

نقوم بشق التينة من الجانب من أجل تقشيرها، وإزالة القشرة تمامًا.

يمكنكِ بعد هذه الخطوة وضع التين في عنق زجاج والضغط على أضيق منطقة في عنق الزجاجة ستلاحظي خروج القشرة بسهولة.

من الأفضل أن نتناوله باردًا.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لحضراتكم، كل المعلومات التي تدور حول التين الشوكي، ما تمكنا من أن نستعرض لكم أسهل طريقة لتقشير التين الشوكي، والخوات الآمنة لهذه الطريقة.