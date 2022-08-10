نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للآثار المزعجة.. ماسك سريع لإزالة اثار الحبوب لوجه صافي كالزجاج وأفتح 3 درجات وأكثر نعومة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحصول على بشرة صافية وخالية من أي أثار الحبوب المزعجة من أكثر المتطلبات التي يسعى إليها الكثير من الناس، ولكن دائمًا ما يفشلون في حل تلك المشكلة المزعجة، وذلك عند استخدام منتجات كيميائية لحل ذلك الأمر، فخبراء العناية بالبشرة قد أكدوا على الدور السحري والفعال للمكونات الطبيعية ودورها في حل تلك المشكلة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من ماسك سريع لإزالة اثار الحبوب طبيعيًا.

ماسك سريع لإزالة اثار الحبوب

إليكم أبرز الماسكات التي أثبتت نجاحًا أكبر مع الكثير من الناس في التخلص من أثار الحبوب سريعًا، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

وصفة النشا وماء الورد

المكونات

ربع ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الماء الورد.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بإحضار إناء صغير ونضيف بداخله النشا مع ماء الورد، ويتم خلطها جيدًا.

وبعدها نقوم بوضع الخليط على بشرة نظيفة وجافة، فيجب أن يتم تدليك مناطق الحبوب بالتحديد بهذا الخليط بشكل دائري.

ويترك الخليط على البشرة، حتى أن يجف تمامًا.

وبعدها نقوم بشطف البشرة بالماء الدافئ.

ومن بعد أن يتم تكرار تلك الوصفة بصورة يومية، فسنصل إلى النتيجة المرادة في أسرع وقت.

وصفة الخميرة

المكونات

كوب صغير من الماء.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة منن الخميرة.

خطوات التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بإضافة المكونات داخل إناء صغير، ومن ثم نقوم بمزجهم جيدًا، حتى تمام التجانس.

وبعدها نقوم بشطف البشرة بالماء والغسول، حتى نتخلص من أتربة عالقة بها.

ويفضل تجفيفها جيدًا بواسطة منشفة قطنية.

ومن هنا تأتي خطوة تدليك مناطق الحبوب بالبشرة بهذا الخليط.

ويتم ترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي 20 دقيقة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بغسل بشرتنا بالماء الدافئ، ومن ثم الماء البارد.

وبعد المواظبة على تلك الطريقة يوميًا، فسنزيل تمامًا أي أثار للحبوب في فترة وجيزة.

وأخيرًا نكون قد تناولنا بالتفصيل أكثر من ماسك سريع لإزالة اثار الحبوب بمكونات طبيعية صالحة للبشرة ولا تعرضها لأي أثار جانبية، ومن السهل تحضير تلك الوصفات داخل المنزل دون التوجه إلى مراكز التجميل، وهذا هو المطلوب.