نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبقى ناعم وسايح.. بروتين طبيعي للشعر المجعد والهايش اجعلي شعرك مفرود وصحي والنتيجة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من الأشخاص الذين يمتلكون شعرًا مجعدًا يزعجك، وتحتاجين إلى فرده وجربت مرارًا عمل البروتين في صالات التجميل؛ فبالطبع أصبح شعرك مجهدًا ولكن ماذا عليك فعله؟ الآن ليصبح شعرك مفرودًا الأمر سهل وبسيط حيث نقدم لك من خلال السطور القادمة نوع بروتين طبيعي للشعر المجعد ليس مهمته الوحيدة في الفرد بل سيغذي شعرك من أعماقه.

بروتين طبيعي للشعر المجعد

امنحي شعرك رطوبة ونعومة وتخلصي من التجاعيد التي تظهر به بوضوح، وذلك من خلال طريقة عمل البروتين الطبيعي الذي نقدمه لك فيما يلي:

المكونات

جيلاتين بودر بمقدار ملعقة كبيرة.

ماء دافئ مقدار نصف كوب.

خل تفاح بمقدار ملعقة مملوءة.

عسل أبيض مقدار ملعقة كبيرة.

طريقة فرد الشعر المجعد

أنت الآن تحتاجين إلى التخلص من الزيوت الموجودة في شعرك وفروة رأسك حتى يتمكن الخليط من العمل بقوة، ويساعدك على فرد الشعر الجيد؛ لذا عليك وضع كمية مناسبة من نوع شامبو ذات رغوة جيدة وغسل الشعر به بقوة، ثم يترك حتى يجف تمامًا.

في هذا الوقت عليك بتحضير الخليط فقومي بوضع الماء في بولة عميقة، وضعي عليها الجيلاتين البودر وقلبي حتى يصبح ذائبًا تمامًا.

ضعي خل التفاح عليهم وقلبي ثم ضعي عسل النحل وقلبي المكونات جيدًا.

الآن عليك تمشيط الشعر بشكل جيد، ثم قومي بفرد شعرك وتقسيمه إلى الكثير من الخصل الصغيرة.

ابدئي في أخذ كمية من الخليط تناسب كل خصلة وضعيها على الخصلة، ودلكيها بها من الأعلى إلى الأسفل.

بعد أن تكملي باقي الخصل عليك بتمشيط شعرك جيدًا، واتركيه مغطى لمدة لا تقل عن الساعة ونصف.

بعد ذلك عليك رفع الغطاء وغسل شعرك باستخدام الشامبو والماء.

جففي شعرك ثم مشطيه جيدًا.

يمكنك أن تستخدمي هذا البروتين مرتين كل أسبوع لتحصلي على فرد جيد لشعرك.

في نهاية مقال بروتين طبيعي للشعر المجعد فقد قدمنا لكم طريقة تحضير بروتين الشعر بالجيلاتين. ووضعنا معه عسل النحل الذي يمنح شعرك ترطيب عميق. كما يساعده في الحصول على الطول المناسب ببساطة. لذا عليك استخدام هذا النوع الطبيعي من البروتين ليمنحك النعومة الفائقة.