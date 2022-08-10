نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دللي نفسك.. خلطة بياض اليدين في يومين وتنعيمهما هدية لكل العرايس من أول مرة ستندهشي من الفرق الرهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن إفراز مادة الميلانين للبشرة يكون سببًا في حمايتها من الشمس الحارقة مما يؤدي إلى تغيير لون البشرة إلى اللون الداكن، وفي حالة حدوث ذلك في اليدين نجد أن أكثر السيدات والفتيات يشعرون بالضيق مما يجعلهم يحاولون التخلص من هذا اللون، لذا نقدم لكم من خلال سطور المقال خلطة بياض اليدين في يومين حتى نساعدك في التخلص من الضيق الذي يواجهك بسبب ذلك.

خلطة بياض اليدين في يومين

يمكنك في خلال ثماني وأربعين ساعة فقط التخلص من الإسمرار الذي تجدينه في يديك نتيجة تعرضها إلى الأشعة الحارقة من الشمس، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ربع كوب من الماء الدافئ.

خمسة ملاعق كبيرة من الشامبو المستخدم للأطفال، يمكن استخدام شامبو جونسون.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من معجون الأسنان.

طريقة التحضير

تعد هذه الطريقة من الطرق الأفضل على الإطلاق التي تساعد في التخلص من اسمرار اليدين والوجه أيضًا، لذا عليك تحضير وعاء عميق لوضع الخليط به.

ضعي الماء الدافئ في الوعاء وضعي به معجون الأسنان، وقلبي حتى تحصلي على رغوة بسيطة.

ضعي العسل النحل عليهم وقلبي.

أضيفي إليهم خل التفاح، ثم أخيرًا ضعي شامبو جونسون وقلبي المكونات جيدًا.

الآن تخلصي من الأوساخ والشوائب العالقة في يديك بغسلها بالماء والصابون المخصص لبشرتك جيدًا.

عليك الآن تجفيف اليدين ثم ضعي الخليط الذي أحضرته على يديك، وافرديه بالتساوي.

اتركي الخليط على يديك لمدة ربع ساعة، وانتظري حتى تشعري بشد بسيط في يديك.

قومي بفرك يديك بحركات دائرية.

اغسلي يديك بالماء الدافئ.

احتفظي بباقي الكمية في مكان لا يصله المياه حتى لا يتلف الماسك.

كرري استخدام هذا الماسك لمدة ثمانية وأربعين ساعة، وكرري ذلك مرتين كل يوم.

في نهاية مقال خلطة بياض اليدين في يومين فقد قدمنا لكم طريقة التبييض السريع باستخدام معجون الأسنان والخل لتحصلي على بشرة نظيفة بعمق؛ حيث تساعد مكونات هذا الماسك على الترطيب والتنظيف الجيد، فعليك المواظبة عليه لتحصلي على ما تتمنيه في أقل وقت ممكن.