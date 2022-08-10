نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي المقشرات المنزلية لتبييض وإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم بالكامل كوني عروسة كل يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الضروري أن نقوم بالإهتمام والعناية بالبشرة والجسم وهذا الإهتمام يكون من خلال تقشير البشرة بإستمرار ولابد من المحافظة على هذه المناطق وهذا التقشير يمكننا أن نقوم بتكراره مرة واحدة في الإسبوع، ويتم عمله بإستخدام الخلطات الطبيعية أو المقشرات الطبيعية حيث أن مكوناتها موجودة في أي بيت وتساعدنا في الحصول على النتيجة المطلوبة وتساعد بشكل كبير على إزالة خلايا الجلد الميتة، فأن هذه الخلايا تتراكم بكثرة على بشرة الجسم أو الوجه أيضا فهي تتراكم عندما نتركها لفترة طويلة دون أن نقوم بتقشيرها فلكي يتم تقشير الوجه والجسم نجد العديد من الفتيات يستخدمون مقشرات تباع في المحلات أو الأسواق، وهذه المقشرات تعطينا النتيجة المرغوب فيها ولكن بتأثير يدوم لعدة أيام فقط فيظهر الجلد الميت مرة أخرى على البشرة وبجانب هذا فأن هذه المقشرات ممكن أن تؤثر تأثير سلبي على البشرة لأنها تتكون من مواد غير صالحة لأي بشرة وغير ذلك فهي تباع بأعلى الأسعار، فمن الأفضل أن نستخدم مقشر طبيعي مثل مقشر القهوة فهذا المقشر يكون له دور كبير جدا في إزالة خلايا الجلد الميتة من الجسم والوجه وبطريقة طبيعية تفيد البشرة. مكونات خلطة القهوة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل خلطة القهوة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم قومي بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد.

ونضع هذه الخلطة علي البشرة أو الجسم ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء البارد وتكرر خلطة القهوة مرة واحدة في الإسبوع.

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