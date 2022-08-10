أصنعي بالحنة المنزلية خلطة سحرية لإزالة شيب الشعر المبكر بدون رجعة أستعيدي شبابك تاني

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عمر شويل - جدة الشيب من المشكلات التي تجعل الكثير من الفتيات يصابون بالضيق والإحراج ويعني الشيب هو ظهور الشعر باللون الأبيض، وتعد هذه المشكلة من المشكلات التي جعلت من الفتيات وكأنهم يتقدمون بالسن رغم صغر سنهم وجعلت تلك المشكلة الكثير من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الإستخدامات التي تعمل على تنعيم الشعر وعلاج مشكلة الشعر الابيض وتعد من اشهر تلك الإستخدامات هي إستخدام الصبغات المتعددة الالوان التي تعمل على معالجة الشعر الأبيض حيث تعتبر تلك الصبغات التي تعمل على تلف الشعر وتزيد من مشكلات الشعر الابيض مع مرور الوقت لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على معالجة الشعر الابيض والتخلص من مشكلات الشيب وتعد من اقوى الوصفات الطبيعية هي وصفة الحنة حيث يمكننا خلط الحنة مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى للحصول على صبغة طبيعية وعلاج مشكلة الشيب بشكل آمن لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة للوصول إلى الشعر البني الجميل الخالي من الشعر الابيض نهائيا. مكونات عمل وصفة الحنة لعلاج مشكلة شيب الشعر خمسة ملاعق كبيرة من الحنة.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. طريقة عمل وصفة الحنة لعلاج مشكلة شيب الشعر احضري طبق وعليكي وعاء كبير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الحنة وضعي بها ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وعليكي بتقليب القهوة مع الحنة.

بعد تقليب الحنه والقهوة ضيفي إليهما ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس وتصبح ذات قوام كريمي.

بعد ذلك قومي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي ثم قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على الشعر واتركيها على الشعر وفي البصيلات البيضاء ثم قومي بتركها لمدة ساعة واحدة

بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر وعند غسل الشعر سوف تلاحظين الشعر البني الجميل الخالي من الشعر الابيض تماما نهائيا لذلك علينا بإستخدامها.

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