نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرجر البيتي الأقتصادي على أصوله بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة ومذاق رهيب ألذ من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأطفال يحبون تناول برجر الفراخ، ودائما يتجهون إلى شراء البرجر من المطاعم لأن له طعم ورائحة جميلة وهذا قد يسبب الأمراض للأطفال ويضعف من مناعتهم لذلك نقدم إلى الأمهات طريقة عمل بربر الفراخ فى المنزل لتضمنى صحة أفضل لأفراد عائلتك، والكثير من الأمهات تعانى من إقبال أفراد أسرتها إلى تناول برجر الفراخ من المطاعم والمحلات الخارجية التى تسبب السمنة وزيادة فى وزن الجسم لذلك سوف نعرض إليكى مكونات وطريقة صنع برجر الفراخ بطعم شهى وبنفس الطعم وبنفس النكهة والرائحة التى تباع فى المطاعم والمحلات، ونعرضه بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة تناسب الجميع وحتى تضمنى نظافة البرجر وجودة المكونات. مكونات عمل البرجر كيلو واحد من صدور الدجاج المفروم

خمسة فصوص من الثوم

ثمرة واحدة من البصل

ربع ملعقة صغيره الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا

نصف كوب صغير الحجم من البقسماط

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم طريقة عمل برجر الفراخ أولا نقوم بتقطيع البصل إلى قطع متوسطة ثم نضعه فى الكبة، وبعد ذلك نقوم بوضع الثوم المقطع.

ثم يتم بعد ذلك وضع الملح والفلفل الأسود المطحون والبابريكا.

ثم نضيف البقسماط والكمون المطحون وبيكربونات الصوديوم ثم نبدأ بفرم هذه المكونات وأثناء الفرم نقوم بوضع قطع الدجاج.

ثم يتم فرم الفراخ جيدا مع التوابل، وحتى تتداخل وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك نقوم بتشكيل هذا الخليط إلى قطع برجر متوسطة فى الحجم عن طريق غطاء وعاء أو ألة وحتى ننتهمى من كل الكمية.

وبعد ذلك نقوم بتشكيل هذا الخليط إلى قطع برجر متوسطة فى الحجم عن طريق غطاء وعاء أو ألة وحتى ننتهمى من كل الكمية. وبعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون فى طاسة ثم نرفعها على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدا ثم نقوم بوضع أقراص برجر الفراخ.

ثم يتم تقليب البرجر من الجانبين حتى النضج ثم نضع البرجر فى ساندويتش وعليه شريحة من الجبنة والطماطم والخيار والخس ثم يقدم فى طبق التقديم، ويقدم برجر الفراخ بأحلى وألذ طعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرجر البيتي الأقتصادي على أصوله بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة ومذاق رهيب ألذ من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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