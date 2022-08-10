نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي القرنفل وما يفعله في شعرك هينعم وهيطول الشعر بسرعة الصاروخ وهيخليه ينمو بدون توقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر زينة وجمال المراة حيث تعتني الكثير من الفتيات الذين يعانون من مشكلات الشعر المختلفة ويقومون بالبحث عن بعض الإستخدامات والأساليب التي تعمل على حل مشكلات الشعر وتعد من هذه الإستخدامات هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل تلك المراكز على إستخدام الأجهزة المختلفة مثل السيشوار او المكواة والتي تعمل على تنعيم الشعر بشكل ملحوظ ولكن يسبب العديد من الضرر للشعر نتيجة لما تتعرض له فروة الرأس من حرارة عالية ويوجد إستخدامات اخرى تعمل تلك المراكز على إستخدامها وهي إستخدام الكيرياتين والبروتين الذي يعمل على تنعيم الشعر بشكل ملحوظ ولكن تسبب ضرر كبير للشعر مع مرور الوقت بالإضافة إلى أن هذا الإستخدام يسبب العديد من الامراض المختلفة، وعلينا بتجنب إستخدام تلك الإستخدامات وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر وإطالة الشعر ومن اقوى تلك الوصفات الطبيعية هي القرنفل. مكونات عمل وصفة القرنفل لتنعيم وإطالة الشعر خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر العطري.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع. طريقة عمل وصفة القرنفل لتنعيم وإطالة الشعر عليكي اولا بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي وعليكي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل ثم ضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

قومي بتقليب القرنقل مع زيت جوز الهند وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر العطري وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

بعد إضافة تلك المكونات قومي بتقليبها جيدا وقومي بوضعها على الشعر وبين البصيلات وعليكي بدعك فروة الرأس جيدا بهذه الوصفة حتى تتمكنين من إدخال تلك الوصفة بين بصيلات الشعر.

بعد الإنتهاء من وضع تلك الوصفة قومي بتركها على الشعر لمدة ساعة واحدة أو اكثر.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر حتى يصبح الشعر نظيف بعد ذلك قومي بإستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال عشرين يوما تحصلين على شعر ناعم وجميل.

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