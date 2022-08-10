نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي برموش وحواجب كثيفة بسرعة الصاروخ بخلطة طبيعية منزلية لن تصدقي النتيجة فعالة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد منتجات كثيرة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب التى تباع فى المحلات التجارية وفى متاجر بيع لوازم مستحضرات التجميل فيوجد منها المنتجات المستوردة التى تباع بأسعار محلية عالية جدا تحتوى على مواد كيميائية، وتوجد أنواع صناعية غير طبيعية تحتوى على مواد ضارة فتصبح أقل جودة وبالتالى تؤثر تأثير سلبى وتعطى نتيجة عكسية، وسوف نقدم إليكى وصفة آمنه من مواد طبيعية تتكون من زيت الخروع وزيت اللوز والفازلين والحليب السائل والزبادى، ويفضل صنع هذه الوصفة فى المنزل لأنها طبيعية، وإستخدامها آمن، وبأسعار تناسب جميع الناس، ويمكن تحضير وصفة معالج الرموش والحواجب بمكونات متوفرة فى كل منزل وبطريقة سهلة وسريعة دون أن تأخذ وقت أو جهد. مكونات وصفة تكثيف وتطويل الرموش والحواجب إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الأفوكادو

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت ثمرة الشاى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل

فرشاة ناعمة طريقة عمل وصفة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب فى البداية نحضر وعاء ثم نضع به زيت الخروع وزيت اللوز والفازلين ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والزبادي إلى الخليط السابق ويتم المزج.

ثم يتم بعد ذلك إضافة زيت الأفوكادو وزيت ثمرة الشاى وزيت خشب الصندل وزيت الزيتون ثم يتم تقليب جميع هذا المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج معالج الرموش والحواحب المتجانس والمتداخل.

ثم نبدأ بوضع هذه الخلطة بإستخدام فرشاة ناعمة ندهن بها الرموش جيدا، ونضعها فى الحواجب أيضا حتى تتغلغل داخل الحواجب ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف.

وبعد مرور الوقت نقوم بتنظيف الرموش والحواجب من الخلطة عن طريق غسلها جيدا بالماء الفاتر، ويكرر إستخدام هذه الخلطة مرتان فى الأسبوع.

حتى نلاحظ تكثيف وتطويل الرموش بإستخدام تلك الوصفة الرهيبة والسحرية التى تعطيكى شكل جذاب وجميل.

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