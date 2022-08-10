نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصابونة الفحم تمتعي ببشرة بيضاء كملكات الجمال خالية من أي بقع غامقة وأسمرار من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة صابونة الفحم من أفضل أنواع الصابون الذى يعطى نتيجة مثالية وخلال مدة قصيرة، وتساعد صابونة الفحم على سحب الأوساخ والدهون من مسام البشرة، وتساعد أيضا على تقشير الجلد بشكل طبيعى وآمن وتجدد خلايا البشرة وبالتالى تعمل على تبييض الوجه بشكل جميل ورائع، وتترك صابونة الفحم البشرة نظيفة ومنتعشة، وأصبحت صابونة الفحم منتشرة فى الصيدليات ومحلات بيع لوزام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة إلا أن هناك وجود كميات من صابون الفحم المستورد من الخارج يباع محليا بتكلفة عالية جدا وليست طبيعية بل تحتوى على مواد كيميائية يمكن أن تؤثر تأثير سلبى على البشرة، ويوجد أنواع رديئة من صابون الفحم الذى يتم الإقتصاد من مكوناته بغرض التوفير وتقليل السعر، وهذا يجعل الصابون مفعوله غير مؤثر، ولكن صابونة الفحم التى تصنع فى المنزل سوف نعرضها إليكى فى هذا المقال بطريقة سهلة وسريعة وبشكل طبيعى وآمن جدا على البشرة، والتى تتكون من مطحون الفحم والجلسرين وزيت جوز الهند وزيت اللوز وماء الورد، وهذه الوصفة سوف توفر عليكى الكثير من المال لأن مكوناته تتوافر بأسعار بسيطة، وحتى تضمنى جودة مكونات المنتج. مكونات صابونة الفحم لتبييض الوجه إثنين شريحة صغيرة من الفحم

إثنين ملعقة صغيرة من صابون الجلسرين المبشور

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت ثمرة الشاى

كوب واحد كبير الحجم من الماء الدافئ طريقة عمل صابونة الفحم لتبييض الوجه أولا نقوم بطحن الفحم فى المطحنة الكهربائية حتى تصبح ناعمة، وبعد ذلك نحضر إناء ونضع به كوب من الماء ثم نضع صابون الجلسرين المبشور.

ثم نرفعه على النار ويتم التقليب حتى يذوب ثم نضيف زيت جوز الهند وزيت اللوز وماء الورد وزيت ثمرة الشاى ويمزج حتى يصبح الخليط متماسك وكثيف.

وبعد ذلك نرفع إناء الصابون من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

نضع هذا الخليط فى قالب سيليكون ونتركه لمدة يومان حتى يتماسك ويجف، وبعدها نزيل صابون الفحم، وبهذا يصبح جاهز للإستخدام.

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