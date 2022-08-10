نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كوب سمسم أصنعي الطحينة البيضاء الأصلية بمقادير وقوام مظبوط وبطعم ألذ من المعلبة وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطحينة من ألذ وأشهى المقبلات، ومن الأشياء الضرورية الواجب توافرها فى كل منزل، والطحينة من الأطباق التى تساعد على فتح الشهية والتى تقوم الأم لتقديمها على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء بجانب المشويات مثل الكفتة والكباب والدجاج، وتقدم أيضا بجانب المقليات مثل البطاطس والدجاج كنتاكى والكبدة، وسلطة الطحينة تعتبر من الوجبات المفيدة والمليئة بالعناصر الغذائية لأنها تحتوى على السمسم المطحون الذى يقوى الجسم ويعطيه النشاط والطاقة، ويعمل على ضبط نسبة السكر فى الدم ويحمى ويحافظ على الجسم من السمنة، وتدخل الطحينة فى الكثير من وصفات الطعام، وتدخل أيضا فى عمل تتبيلات الأكلات لذلك سوف نقدم إليكى فى هذا المقال مكونات وطريقة عمل الطحينة بطعم شهى وبنكهة ممتازة. مكونات عمل الطحينة البيضاء نصف كوب من السمسم الأبيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الطحينة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة المطحونة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

نصف كوب صغير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من اللبن الرائب

ثلاثة من فصوص الثوم المفروم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الخضراء المقطعة إلى قطع صغيرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل الطحينة البيضاء أولا نقوم بتنقية السمسم من أي شوائب ثم نقوم بتحضير الكبة ثم نضع بها السمسم والثوم والطحينة واللبن الرائب والملح والماء ثم نقوم بتشغيل الكبة ويتم الفرم الجيد.

وفى أثناء التشغيل نقوم بإضافة الخل الأبيض وعصير الليمون والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود ويتم خلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

حتى يتشكل لنا مزيج متجانس ومتداخل وحتى يصبح خليط له قوام ثقيل ومتماسك ثم نقوم بوضع زيت الزيتون ويتم التقليب جيدا.

ثم يتم بعد ذلك وضع الطحينة البيضاء فى طبق التقديم ثم نقوم برش الكزبرة الخضراء المقطعة، وبهذا تصبح الطحينة جاهز لتقديمها على المائدة بأحلى وألذ طعم وبنكهة ورائحة جميلة لكى ولأفراد أسرتك، وبألف صحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنصف كوب سمسم أصنعي الطحينة البيضاء الأصلية بمقادير وقوام مظبوط وبطعم ألذ من المعلبة وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.