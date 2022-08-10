نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطريقة الأصلية أعملي الفطير المشلتت بمقادير مظبوطة ومورقة توريق وطريقة فرد جديدة ألذ من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الفطائر اللذيذة والتي يحبها كل الناس بلا إستثناء هو الفطير المشلتت فهو من أنواع الفطائر المشهورة في العديد من الدول العربية، حيث أنه يتسم بطعم شهي جدا ويتميز بأنه مورق وهش ويكون طري جدا لذلك نجد أغلبية الأشخاص يقومون بشراء الفطير المشلتت من المخابز فهو يكون له طعم وشكل جذاب جدا، ولكن نجد عدد من السيدات يقومون بخبز هذا الفطير في البيت حيث أن طريقة عمله سهلة والمكونات التي يحتوي عليها لا تحتاج إلى أي تكلفة ومن ضمنها هي الدقيق والملح والسكر والبيكينج بودر والزيت والزبدة والقشطة. مكونات الفطير المشلتت خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر

.كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الزبدة والسمنة البلدي.

كمية مناسبة من القشطة. طريقة عمل الفطير المشلتت يتم إحضار طبق عميق ونضع به خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر ونقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك يتم وضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي وقومي بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن لكي نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

ويتم تغطية العجينة ونتركها لمدة ربع ساعة تقريبا لكي ترتاح ثم نقوم بتشكيلها إلى عدة كرات متساوية الحجم.

وقومي بدهن هذه الكرات بالزيت ونتركها أيضا ربع ساعة ثم نحضر طبق ونضع به الزبدة والسمنة معا ونقوم بفرد هذه الكرات وأثناء الفرد يتم دهنها بخليط الزبدة والسمنة ليكون سمكها رقيق جدا.

وبعد الإنتهاء من الفرد نضع ثلاث طبقات من الفطير فوق بعض ويتم تكويرهم مرة أخرى ونحضر صينية وندهنها بالزبدة.

ونضعها في الصينية ويتم فردها وندهنها بالقشطة وقومي بإدخالها في الفرن بشرط أن تكون ساخنة ونتركها لكي يكون لونها ذهبي.

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