نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة الخل تخلصي من القشرة نهائياً وحكة فروة الرأس بدون رجعة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القشرة من المشاكل التى تعانى منها الكثير من السيدات وأيضا الرجال فالخل من أفضل أنواع المواد الطبيعية التى تساعد فى إزالة القشرة من فروة الرأس التى تزيد وتكثر فى فصل الشتاء، ومنهم من تكثر بسبب العوامل الوراثية، وسوف نقدم إليكى وصفة من مواد طبيعية وآمنه على الجلد والتى تتكون من الخل الأبيض والفازلين وزيت الصبار والزبادى والحليب، ويمكن أن تصنعيها بنفسك فى المنزل بمكونات متوفرة بأسعار تناسب الجميع، ويوجد الكثير فى الأسواق وفى المحال التجارية المخصصة لبيع منتجات التجميل وإزالة القشرة والتى ليس لها أى تأثير لأنها تحتوى على مواد كيميائية ومواد مفعولها غير مؤثر، وتسبب بعض الأمراض الجلدية وتهيج وإحمرار الجلد، وتباع بأسعار عالية جدا، ولكن وصفة الخل آمنه على البشرة تقضى على القشرة التى تسبب الإحراج والإزعاج للسيدات والرجال وتسبب الحكة الشديدة، ويزيل الخل رائحة الشعر الكريهة لأنه يحتوي على رائحة نفاذة. إليكى مكونات الخل لعلاج القشرة خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الصبار

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء الدافئ

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من خل التفاح طريقة عمل وصفة الخل لعلاج القشرة أولا نحضر وعاء ثم نضع به الخل الأبيض والماء الدافئ ثم يتم التقليب الجيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبادى والحليب السائل وخل التفاح إلى وعاء الخل والماء ثم يتم المزج.

ثم يتم بعد ذلك إضافة الفازلين زيت الصبار وزيت الخروع إلى الوعاء السابق تحضيره ثم نقوم بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج الخل المتجانس والمتداخل.

ثم نقوم بحفظ وصفة الخل فى عبوة مناسبة ووضعها فى مكان جاف، ويتم وضعها على فروة الرأس ثم نتركها لمدة ثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر ويكرر إستخدام وصفة الخل مرتان فى الأسبوع حتى نلاحظ إختفاء القشرة تماما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة الخل تخلصي من القشرة نهائياً وحكة فروة الرأس بدون رجعة لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.