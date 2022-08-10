نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مقرمشة ودايبة دوب لصنع بسكويت الشاي على أصوله بمقادير مظبوطة وغير مكلفة لوجبة الأفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البسكويت من الذ وأشهى انواع المقرمشات التي تنجذب إلى تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار، حيث يقومون هؤلاء الأطفال بشراء تلك البسكويت من المحلات التجارية ولكن علينا بتجنب شراء البسكويت من المحلات التجارية لأنه يحتوي على مواد حافظة تسبب العديد من الامراض التي تهلك بصحتنا لذلك علينا بتجنب شرائها وعليكي بعمل تلك البسكويت في المنزل ولا يحتاج البسكويت إلا مكونات عديدة بل يحتاج إلى مكونات بسيطة وتعتبر طريقة تحضيره غير مكلفة ولا تتسبب إجهاد في إعداده وتوجد العديد من الإضافات المختلفة التي يمكننا تناول البسكويت بها وهي تناول بسكويت بالشيكولاتة وبسكويت بالفانيليا والبسكويت السادة وغيرها من الأنواع المختلفة من البسكويت حيث يرغب الكثير من الاطفال والكبار على تناول البسكويت السادة الذي يتم تناوله مع الشاي او الحليب او العصائر المختلفة. مكونات عمل وصفة بسكويت الشاي ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد ونصف من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب من السمنة السائلة.

كوب واحد من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا. طريقة عمل وصفة بسكويت الشاي أحضري العجان الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض وكوب واحد من السكر وضيفي كوب واحد من الحليب ونصف كوب من السمنة السائلة وعليكي بتقليب وخلط تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد خلط تلك المكونات قومي بإضافة كوب واحد ونصف من الدقيق وثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بورد وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس.

بعد الحصول على عجينة متماسكة قومي بتركها حتى ترتاح لمدة من الوقت.

بعد ذلك احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل عجينة البسكويت بالشكل الذي ترغبين به.

بعد تشكيل تلك العجينة قومي برصها في الصينية وقومي بإدخال تلك الصينية في الفرن حتى تنضج.

بعد ترك الصينية لتنضج عند وصولها للون الذهبي الشهي قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بتركها حتى تبرد ثم قومي بتناولها بالذ طعم مع العديد من المشروبات المختلفة التي تجعله بطعم شهي.

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