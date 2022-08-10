الخميرة والزبادي وماء الورد لنفخ الوجه وتسمين الخدود طبيعياً بدون أي عمليات تجميل

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عمر شويل - جدة يعد خليط الخميرة والزبادي من الخلطات الهامة التى تساعد على تسمين ونفخ الخدود لمن يعانون من نحافة الخدود، حيث أن الخدود الممتلئة تزيد الوجه جمالاً، وتحدث نحافة الخدود بسبب التقدم في العمر أو بسبب طبيعة الوجه ذاته، فهناك العديد من الوصفات الطبيعى فيجب اتباعها والحفاظ على الاستمرار عليها حتى نحصل على خدود سمينة وجميلة. خليط الخميرة والزبادي وماء الورد المكونات:- ملعقتين من الخميرة.

ثلاث معالق من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. الخطوات:- نقوم بمزج الزبادي مع الخميرة في وعاء صغير ونضيف عليه ملعقة ماء الورد ونقوم بالتقليب حتى تتجانس المكونات.

تترك الوصفة جانبا ونقوم بغسل الوجه جيدا وتجفيفه ثم نقوم بتوزيع المزيج على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

نقوم باخذ قطعة من الثلج وتمرر على البشرة حتى تغلق المسام.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً. خليط الخميرة والزبادي والعسل الأبيض المكونات:- ملعقة من الخميرة.

ملعقة من العسل الأبيض.

عصير ليمونة. الخطوات:- نقوم بتحضير الوصفة كالتالى، نقوم بإضافة الخميرة وعليها العسل ونقلب.

نضيف عليهم عصير الليمون ونقلب حتى نحصل على خليط متماسك.

يوضع الخليط على الخدود ويترك لمدة نصف ساعة ثم نقوم بفرك الوجه بالماء الدافئ لإزالة الخليط.

يغسل الوجه جيدا من الخليط ويجفف، تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. خلطة الخميرة مع النشا والزبادي المكونات:- ملعقة من الخميرة.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. الخطوات:- بتحضير هذه الوصفة نقوم بإحضار بولة صغيرة ونضع الخميرة عليها الزبادى ونقلب.

نضيف عليهم النشا والبيكنج بودر ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط كريمى.

بعد غسل الوجه جيدا نضع المزيج على الخدود ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ويشطف الوجه جيدا.

يستخدم هذا الماسك مرتين أسبوعياً. وصفة الخميرة والزبادي مع جنين القمح المكونات:- ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الزبادى.

ملعقة من زيت جنين القمح. الخطوات:- نقوم بمزج الخميرة مع الزبادي وزيت جنين القمح في وعاء صغير ونقوم بتقليبه جيداً.

يوزع الخليط على الخدود ويترك حتى يجف تماماً ثم يشطف الوجه بالماء البارد.

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