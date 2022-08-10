انت الان تتابع خبر هذه العشبة الطبيعية وصحية.. تمنع ارتفاع السكر بالدم وتزيل السموم من الجسم وتنقي الكبد من الدهون وتعالج التهابات المفاصل وتقوي العظام (تعرف عليها والطريقة الصحيحة لإستخدامها) والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يستعمل أغلب الأشخاص الليمون في الوصفات الطاردة للسموم، لكن هناك نبتة أخرى تصنع المعجزات ستمكنكم من التخلص من سموم جسمكم في وقت قصير دون تغيير عاداتكم الغذائية.

تعد هذه النبتة من بين الأطعمة الأكثر فعالية لتنظيف الجسم.

كما تعتبر فعالة كذلك لإزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية. وتكمن فعالية الكزبرة في هذا المجال كونها غني بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه، كما انها تجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الاعضاء الداخلية وانسجة الجسم.

وتعمل الكزبرة بشكل اساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، فهي تنقي الكبد من الدهون وتحسن من وظائف الكلى كما تمنع حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل للسكر في الدم.

حسب وكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضر (فرنسا)، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مغ في 100 غ)، البوتاسيوم (%26,05 من القيمة الغذائية المنصوح بها)، الحديد (%12,64)، المغنسيوم (26 مغ في 100 غ) والمنغنيز (%21,50 من القيمة الغذائية المنصوح بها). كما أن الكزبرة غنية كذلك بالفيتامينين (أ) و(ك) اللذان يلعبان دورا مهما في تخثر الدم وتقوية العظام.

كما أن حمض الفينوليك المتواجد في أوراق الكزبرة يجعلها مضادا قويا للأكسدة. وأجرى مجموعة من الباحثين في أحد المعاهد الطبية بنيو دلهي (الهند)، دراسة حول مفعول الكزبرة ضد التهاب المفاصل وبعد القيام باختبارات على بعض القوارض، توصل الباحثون إلى أن هناك ارتباطا بين تراجع التهاب المفاصل الروماتويدي واستهلاك الكزبرة

نبات الكزبرة : تتميز الكزبرة بالأوراق الخضراء الكثيفة ، جميع أجزاؤها صالحة للأكل ولكن أوراقها الطازجة والبذور المجففة تستخدم أيضا فى الطبخ كتوابل .

والكزبرة هي نبات عشبي حولي ذو رائحة عطرية قوية يصل ارتفاعه إلى 50 سم له أوراق علوية دقيقة التقطيع وأزهار صغيرة بيضاء أو قرنفلية اللون وتعطي ثماراً دائرية صغيرة صفراء الى بنية اللون وتعتبر الكزبرة من التوابل المشهورة ويستخدم البذور والزيت العطري والأروراق.

تعد هذه النبتة من بين الأطعمة الأكثر فعالية لتنظيف الجسم.

كما تعتبر فعالة كذلك لإزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية. وتكمن فعالية الكزبرة في هذا المجال كونها غني بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه، كما انها تجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الاعضاء الداخلية وانسجة الجسم.

وتعمل الكزبرة بشكل اساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، فهي تنقي الكبد من الدهون وتحسن من وظائف الكلى كما تمنع حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل للسكر في الدم. حسب وكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضر (فرنسا)، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مغ في 100 غ)، البوتاسيوم (%26,05 من القيمة الغذائية المنصوح بها)، الحديد (%12,64)، المغنسيوم (26 مغ في 100 غ) والمنغنيز (%21,50 من القيمة الغذائية المنصوح بها).

كما أن الكزبرة غنية كذلك بالفيتامينين (أ) و(ك) اللذان يلعبان دورا مهما في تخثر الدم وتقوية العظام.

وتعرف هذه النبتة أيضا بخصائصها المعقمة، المضادة للفطريات وللالتهاب: فهي قادرة على تقليص الالتهاب بسرعة من خلال تنظيف الجسم.

نبات الكزبرة: تتميز الكبزرة بالأوراق الخضراء الكثيفة ، جميع أجزاؤها صالحة للأكل ولكن أوراقها الطازجة والبذور المجففة تستخدم أيضا فى الطبخ كتوابل .

تتميز الأوراق بطعم حمضى مختلف عن البذور. والكسبره هي نبات عشبي حولي ذو رائحة عطرية قوية يصل ارتفاعه إلى 50 سم له أوراق علوية دقيقة التقطيع وأزهار صغيرة بيضاء أو قرنفلية اللون وتعطي ثماراً دائرية صغيرة صفراء الى بنية اللون وتعتبر الكبزرة من التوابل المشهورة ويستخدم البذور والزيت العطري والأروراق.