نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريب المحلات بدون بيض مع حشوة الفراخ اللذيذة بطعم ألذ من الجاهز في المقال التالي

الكريب من الأكلات التي انتشرت في الأونة الأخيرة ويمكن عمله حادق أو حلو وهو يباع في المحلات بأسعار مرتفعة والكثير منا يقوم بشرائه بشكل يومي، ويمكنك الآن عمل الكريب بجميع أنواع وحشواته في البيت بكل سهولة وبطعم أحلى وأنظف من المحلات تابعي المقال للتعرف على طريقة عمل الكريب بدون بيض بحشوة الفراخ. طريقة عمل كريب المحلات بدون بيض مع حشوة الفراخ المكونات: 3 أكواب دقيق.

2 كوب ونصف ماء.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خل.

2 ملعقة كبيرة زيت. مكونات حشوة الفراخ: نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة كاتشاب.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة صويا صوص.

ملح وفلفل أسود.

ثوم وبصل بودرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

3 فصوص ثوم مفروم. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الحليب مع الماء والسكر والخل وباقي مكونات الكريب ونخفق دقيقة ثم نضيف الدقيق.

نستمر في خفق المكونات لحين الحصول على قوام الكريب المضبوط ثم يترك في وعاء جانبا نصف ساعة لكي يرتاح.

بعد ذلك نسخن مقلاة غير لاصقة على النار وندهنها بالقليل من الزيت ثم نأخذ القليل من عجينة الكريب ويفرد بداخلها على شكل دائرة.

عندما تفصل العجينة من القاع تقلب على الجانب الأخر ثم يرفع على فوطة قطن جافة نستمر في تكرار نفس الخطوة لحين الانتهاء من الكريب.

الآن نقوم بتجهيز حشوة الفراخ عن طريق إحضار بولة ونضيف بداخلها الزبادي مع الكاتشاب والصويا صوص والبهارات.

ونضع الدجاج المقطع في هذه التتبيلة بعد نقعه لمدة 15 دقيقة في الخل والماء والملح والليمون ويشطف تحت الماء الجاري للتخلص من رائحة الزفارة.

نترك الدجاج في التتبيلة 6 ساعات أو ليلة كاملة ونرفع مقلاة على نار عالية مع 2 ملعقة من الزيت ونضع الدجاج بداخلها.

اتركيه يأخذ الصدمة ثم يترك حتى ينضج مع تقليب الخليط من وقت لأخر ثم يوضع في طبق جانبا بعد ذلك نجهز الكريب.

ونضع بداخله القليل من صوص الثومية أو كاتشاب مع المايونيز وحشوة الدجاج ثم يلف ويوضع على الجريل لكي يصبح لونه ذهبي ثم يقدم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريب المحلات بدون بيض مع حشوة الفراخ اللذيذة بطعم ألذ من الجاهز - ثقفني

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