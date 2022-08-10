فطائر الطاسة السريعة بدون فرن بعجينة قطنية و هشة و سهلة بحشوات مختلفة وطعم رائع

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فطائر الطاسة السريعة بحشوات مختلفة بعجينة قطنية وهشه، دائما تحتار الأمهات كل يوم في تحضير وجبة الإفطار والعشاء وهذا لأن هذه الوجبات تحتاج إلى وصفات تكون سريعة وسهلة وخفيفة على المعدة يمكن تناولها بدون أن يحدث ثقل في الهضم، لذلك سنقدم لكم وصفة سهلة وسريعة واقتصادية جدًا لتحضير أحلى وأطعم فطائر بحشوات مختلفة بعجينة قطنيه و هشه وخفيفة، يمكنك تحضير هذه الفطائر على الإفطار أو في الرحلات و المصيف وهذا لأنها خفيفة جدا وطعمها رائع و غير مكلفة، يمكنك إضافة الحشوة المتواجدة لديك في المنزل او التي يفضلها أفراد أسرتك كما تحبين. مكونات فطائر الطاسة السريعة كيلو دقيق منخول.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نعناع جاف

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ماء دافىء للعجن. مكونات الحشو كوب لحمة عصاج .

جبنة فيتا أو موتزريلا او أي نوع جبنة.

بسطرمة.

سجق. خطوات تحضير فطائر الطاسة السريعة أولا نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع كوب من الماء الدافئ والخميرة والسكر وربع كوب من الزيت.

ثم نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم حتى يذوبا مع بعضهم، نغطي عليهم ونتركهم لمدة 10 دقائق في مكان دافئ.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق و نضيفه على خليط الخميرة ونضيف النعناع يعطي للفطائر طعم ورائحة مميزة جداً.

نضيف القليل من الماء الدافئ إذا احتاج الدقيق حتى تحصلي على عجينة متماسكة وغير لاصقة باليد.

بعد ذلك نقوم بعجن العجينة جيدًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكى تصبح طرية.

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ومتساوية.

ثم نقوم بتوزيع القليل من الزيت على سطح الرخامة ونقوم بفرد كل قطعة على حدى ثم نضيف الحشوة المفضلة او المتواجدة لديك والجبن.

بعد ذلك نأتي بقطعة من العجين ونقوم بفرده ثم نضعها على الحشوة.

نقوم بإغلاق الفطيرة من الجوانب لكى لا تخرج الحشوة مثل الحواوشي.

ثم نأتي بطاسة وتكون غير قابلة للالتصاق ونضعها على نار متوسطة حتى تسخن تماما.

بعد ذلك نقوم بتوزيع القليل من الزيت على الطاسة ثم نضع الفطائر السريعة ونتركها على نار متوسطة حتى تاخذ اللون الذهبي.

نقلبها على الوجه الآخر لكي تأخذ لون.

ثم تقدم ساخنة للاستماع بالجبن وهي سائحة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة فطائر الطاسة السريعة بدون فرن بعجينة قطنية و هشة و سهلة بحشوات مختلفة وطعم رائع - ثقفني

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