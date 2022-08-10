قناع النشا والبطاطس الخرافي: لتبييض الوجه وشد البشرة وتصغير المسامات فوري2022

نقدم لكم قناع النشا والبطاطس الخرافي , حيث نقدم لكم في هذا اليوم المميز الحل الرهيب التي يمنحك الحصول علي جسم ناعم جدا وبشرة بتفتيح خراف, وسوف تنبهري بنتيجة بفضل الله, لأنها تعمل علي أزاله الجلد الميت من الجسم وتعمل تقشير للجسم هائل جدا تقوم بتفتيح الأماكن الغامقة في الجسم, نحنا نقدم لكم لتبييض رهيب في المنزل بكل سهولة وأبسط المكونات للحصول علي نتائج رهيبة بفضل اللهو سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي هذا المقال الرائع طريقة عمل قناع النشا والبطاطس الخرافي لتبييض البشرة بشكل مبهرة للحصول علي أفضل النتائج بفضل الله2022.

مكونات عمل قناع النشا والبطاطس الخرافي لتبييض البشرة بشكل مبهرة وتحدي2022

أليكم مكونات هذه الدلكه مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل للحصول علي نتيجة مبهرة وهي كالتالي:-

١ملعقة من النشا.

ثلاث ملاعق من عصير البطاطس.

نصف ملعقة من كريم نيڤيا.

١عصيرليمونة واحدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المنزل للحصول علي أفضل نتائج بفضل اللهوتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ١ملعقة من النشا مع عصير البطاطس ونقلب جيدا. ثم نقوم بوضع عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك نضع نصف ملعقة من كريم نيڤيا ونقلب المكونات جيدا حتى يصبح الخليط متجانس وكريمي والأن أصبحت الخليط جاهزة للاستعمال.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم وتساعدكم بشكل كبير وهي كالتالي:-