طريقة عمل الباتيه الهش السادة بمكونات متوفرة في المنزل بمذاق لذيذ للغاية

الباتيه الهش ، من أسهل أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها علي الإطلاق رغم قوامها الهش وشكلها المميز، فإن خطوات إعداد الباتيه في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود، كما أن الباتيه من المعجنات المرغوبة بشكل كبير، فهي مفضلة لدي الكثيرين كما أن مكوناته متوفر أغلبها في المطبخ.

كما يوجد وصفات عدة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وبجهد قليل مثل طريقة عمل وصفة الفطائر الروسية باللحم، أو القراقيش السادة بالسمسم، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الباتيه الهش.

مكونات الباتيه الهش

مما يميز هذا النوع من المعجنات هو بساطة مكوناته وتوفرها في المنزل ومكوناته كالتالي:

نصف كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كوب من الزيت أو ١٢٥ جرام.

نصف كوب ماء دافئ.

ونصف كوب حليب دافئ.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

بياض بيضة.

ثلث كوب زبدة مذابة.

ملعقتين طحينة.

للدهن الخارجي

صفار بيضة.

نصف ملعقة صغيرة سكر بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير

خطوات إعداد الباتيه الهش من أسهل ما يكون وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره وهي كالتالي:

نقوم بخلط الخميرة الفورية مع الملعقة والنصف من السكر ونضيفهم للحليب الدافئ.

ثم نترك الخليط جانبا لمدة خمس دقائق حتي تتفاعل الخميرة وتتكون رغوة في أعلى الخليط.

ثم نقوم بإحضار العجان الكهربائي ونضع فيه كلا من الزيت والماء الدافئ وبياض البيضة والملح وخليط الحليب والخميرة.

ونقلبهم بالملعقة جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة الدقيق ونعجن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة عشر دقائق حتي نحصل على عجينة بقوام لين وناعم.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانبا حتي ترتاح لمدة ٢٥ دقيقة.

وبعدما تمر المدة نقوم بتفريغ العجينة من الهواء ونكورها حتي تصبح بقوام متماسك.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي ٥ قطع متساوية في الحجم، ونكور قطع العجين.

ثم نقوم بفرد كل قطعة حتي تصبح بحجم الطبق أو بقطر ١٥ سم.

بعد ذلك نقوم بخلط الزبدة مع الطحينة، ثم نقوم بدهن كل عجينة قمنا بفردها بملعقتين من خليط الطحينة والزبدة ورشة من السكر.

ثم نضع الخمس قطع من العجين التي قمنا بفردها ودهنها فوق بعض، ونضعهم في الثلاجة لمدة لمدة عشر دقائق.

ثم نخرجهم من الثلاجة ونفردهم حتي يصبحوا عجينة واحدة بسمك ١ سم كما هو موضح بالصورة.

وبعد ذلك نقوم بقطع العجينة التي قمنا بفردها بسمك ١سم إلي نصفين ونقطع كل قسم إلي أربع مستطيلات.

ثم نقوم بلف كل مستطيل رول ونضغط على حرف العجينة بعدما ننتهي من لفها، ثم نضع قطع الباتيه على صاج عليه ورق زبدة كما بالصورة.