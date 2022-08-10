غيري من أكلك على السفرة واعملي البرياني الهندي في البيت بالمقادير والطريقة الصحيحة

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البرياني الهندي من أجمل الوصفات الهندية المحبوبة لجميع محبي الطعام الهندي، ويتميز بالمذاق الفريد الحار، والطعم المميز، كما أنه يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باتباع الطريقة الصحيحة لعمل وصفة هندية، نستعرض في السطور التالية مقادير وطريقة عمل البرياني الهندي في البيت. طريقة عمل البرياني الهندي لعمل البرياني الهندي، يتم تحضير المقادير التالية: 4 أكواب من الأرز البسمتي.

دجاجة مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

4 حبات من البصل المفروم فرمًا ناعمًا.

10 فصوص من الثوم المفروم.

4 حبات من الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة في الحجم.

4 حبات من الفلفل الحار المقطع إلى شرائح.

4 ثمرات من الجزر المقطع إلى قطع صغيرة في الحجم.

كوبين من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين من صلصة الصويا.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

4 مكعبات من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

1 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

4 ورق غار.

10 حبات هيل مطحونة.

4 لتر من الماء.

ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون. مقادير التتبيلة 4 ملاعق كبيرة من الزبادي خالي الدسم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

2 ملعقة صغيرة من المستردة.

2 ملعقة صغيرة من صلصة الصويا.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

4 ملاعق كبيرة من الزعتر. طريقة التحضير يتم في البداية وضع الأرز في الماء الفاتر، ويترك للنقع لمدة 20 دقيقة، ثم يتم تصفيته، ويترك جانبًا.

ضع الزبدة في إناء على النار، مع إضافة البصل، ويتم التقليب حتى الحصول على لون البصل الأصفر.

أضف الفلفل الأخضر والثوم، ثم ضع قطع الطماطم، ويتم التقليب جيدًا لمدة 5 دقائق.

ثم أضف الدجاج والتوابل والجزر، ويتم التقليب حتى ذوبان الجزر.

أضف الزبادي والماء، ويتم التغطية، ويترك على النار حتى تمام النضج.

ثم يتم تصفية الدجاج من المرق جيدًا، ويتم وضع الأرز على مرق الدجاج.

ثم يترك الخليط على النار الهادئة حتى تمام النضج.

جانبًا قم بالخلط بين التوابل وقطع الدجاج، ويتم التتبيل جيدًا.

ضع قطع الفراخ في صينية مدهونة بالزيت، ويتم وضع الصينية في الفرن حتى تحمير الدجاج.

ثم ضع الأرز في طبق التقديم وعليه ضع قطع الدجاج.

يقدم مع الصوص المندي وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة غيري من أكلك على السفرة واعملي البرياني الهندي في البيت بالمقادير والطريقة الصحيحة - ثقفني

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