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الكلف والبقع الداكنة من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات خلال فترة الحمل ويظهر في أماكن متفرقة من الجسم ويسبب لها إحراج أمام الأخرين، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء مستحضرات للتخلص من هذه المشكلة ولكنها مضرة لوجود مواد كيميائية ضمن مكوناتها واليوم نقدم لكم وصفة رهيبة لعلاج الكلف والبقع الداكنة في 3 أيام فتابعونا. وصفة لعلاج الكلف والبقع الداكنة في 3 أيام المكونات: 2 ملعقة من الزبادي.

نصف ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة دقيق الأرز.

ملعقة من النشا.

ملعقة حليب بودرة. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الزبادي مع دقيق الأرز والنشا والحليب البودرة ثم نضع زيت الزيتون ونقلب بعد ذلك يجب أن نقوم بتجهيز البشرة لهذه الوصفة.

عن طريق خلط ملعقة من القهوة مع القليل من زيت الزيتون والسكر ونوزع هذا الخليط على البشرة مع التدليك 5 دقائق ثم يشطف بالماء.

نوزع وصفة الزبادي على أماكن البقع والكلف ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء وندهن كريم مرطب تكرر لمدة 3 أيام وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

يساعد الزبادي على ترطيب وتغذية البشرة أما النشا يقوم بتفتيح الوجه والحليب البودرة ودقيق الأرز يزيل البقع الداكنة ويوحد لون الجلد. وصفة الكركم والحليب لإزالة البقع الداكنة من البشرة المكونات: 5 ملاعق من الكركم.

10 ملاعق حليب.

ملعقة كبيرة دقيق. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الكركم مع الدقيق والحليب حتى تتكون عجينة ثقيلة ثم توزع على أماكن البقع والكلف ونتركها 25 دقيقة ثم تشطف بالماء.

يساعد الكركم على تقليل إنتاج الميلانين في البشرة ويوجد به مضادات أكسدة طبيعية وبالتالي يعالج جميع مشاكل البشرة.

والحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وأيضا حمض اللاكتيك الذي يقوم بإزالة الجلد الميت من البشرة ويجعلها ناصعة البياض. وصفة جل الصبار والعسل لعلاج الكلف المكونات: 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة من العسل الأبيض. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز وعاء صغيرة ونضع بداخله جل الصبار مع العسل ونقلب جيدا ثم يوضع المزيج على أماكن البقع والكلف.

يترك 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر الوصفة 3 أيام للتخلص من البقع والتصبغات والكلف وستصبح بشرتك صافية ومشرقة. عمر شويل - جدة وصفة رهيبة لعلاج الكلف والبقع الداكنة في 3 أيام ستصبح بشرتك ناصعة البياض - ثقفني

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