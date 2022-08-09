بأبسط الطرق اصنعي معمول العجوة بمذاق رائع ولذيذ وبقوام ناعم جدًا

معمول العجوة ، من أطيب المخبوزات الشهية اللذيذة التي تقدم في العديد من المناسبات السعيدة، أو يمكن تقديمه كنوع من الحلويات للضيوف بجانب المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي والحليب، ويرتبط تحضير المعمول بالأعياد كما أن تحضيره كان يقتصر على السميد، ولكن أصبح من الحلويات والمخبوزات التي يتم تحضيرها في جميع الأوقات كما أنه أصبح حديثاً يتم تحضيره من خلال الدقيق أو السميد والدقيق معاً حسب الرغبة، وتعد طرق تحضير المعمول كثيرة ومتنوعة كما أنه يمكن تقديمه بعدة حشوات مختلفة من أشهرها معجون التمر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم متابعينا الكرام طريقة عمل معمول العجوة بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل معمول العجوة بالمنزل

يتكون المعمول العجوة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

٢ كوب من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الشمر.

كوب من الحليب السائل(أو حسب احتياج العجينة).

للحشو

نصف كيلو من العجوة.

٢ ملعقة كبيرة من السمن.

للتزيين

سكر بودرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير معمول العجوة بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء عميق ونضع فيه العجوة ثم نرفع الوعاء على النار ثم نضيف السمن ونقلب جيدًا، حتى تصبح طرية ثم يرفع الوعاء عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا. بعد ما تبرد العجوة تمامًا يتم عجنها جيدًا باليد حتى تصبح ناعمة، ثم تشكل إلى كرات صغيرة وتترك جانبًا. ثم بعد ذلك نقوم بتحميص السمسم في مقلاة صغيرة على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى نحصل على اللون الأصفر الفاتح، ثم يرفع عن النار ويترك جانبًا. نحضر وعاء مناسب ونخلط فيه الخميرة والسكر مع إضافة نصف كوب ماء حليب ونقلبهم جيدًا، حتى يذوب السكر والخميرة ثم يغطي الوعاء ويترك جانبًا حتى تتفاعل الخميرة. ثم نحضر وعاء العجان الكهربائي ويتم وضع الدقيق والملح، ثم نضيف اليانسون والشمر والسمسم المحمص على الدقيق ونقلب المكونات الجافة مع بعضهما البعض. ثم بعد ذلك نقوم بتسخين السمن في مقلاة على نار هادئة، ثم تسكب فوق خليط الدقيق في العجان ونبدأ بتشغيل العجان على سرعة متوسطة ونقلب جيدًا حتى تهدأ حرارة الخليط. نضيف مزيج الخميرة مع الاستمرار في الخلط، ثم نضيف الحليب على العجينة بشكل تدريجي حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم نغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل عجينة المعمول