طريقة عمل كفته الحاتي المشوية علي الفحم بكل أسرارها وتكاتها بدون ما تكش أو تفك منك

طريقة عمل الكفته المشويه على الفحم بدون ما تكش أو تفك منك ، الجسم يحتاج نسبة عالية من البروتين لكي يغذي الجسم وإذا قدمت الأم كل يوم اللحمة المسلوقة يرفضون تناولها ويرغبون في تناول أي شيء أخر، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقول لكي على فكرة يتم وضع اللحمة فيها بالإضافة إلى أن جميع يحبونها ويطلبونها منك باستمرار وهي الكفتة المشوية، وجميع الأطفال يحبونها بشكل جنوني ويطلبونها منك باستمرار، ولكن الأمر الوحيد الذي يجعل النساء تتكاسل عن تحضير الكفتة المشوية في المنزل هي حدوث بعض الأشياء التي تجعل الكفتة غير ناجحة، وأكثر المشاكل التي تتعرض لها هي أن الكفتة تفك أثناء التسوية والبعض الآخر تكش الكفتة، ولكن معنا لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات تحضير الكفتة المشوية في البيت بدون أي مشاكل نهائي، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات طريقة الكفتة المشوية في البيت مثل الحاتي

نحن نريد أن تقوم جميع النساء بتحضير جميع الأصناف المختلفة لأطفالها حتى لا يشعرون بالحرمان من أي شيء، ونحن نعرف أن الظروف لا تسمح بالخروج يوميا لتناول الكفتة المشوية في المطاعم، بسبب ارتفاع الأسعار والتكلفة المرتفعة وخصوصا إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير، ولكن لا تفكري كثيرًا نحن سوف نقدم لكم مكونات تحضير الكفتة المشوية الناجحة في المنزل،:

كيلو ونصف من اللحمة.

بصلة كبيرة مبشورة.

عصير حبتينمن الطماطم.

ملعقة كبيرة من توابل الكفتة الرائعة.

ملعقة من الملح.

فلفل حار على حسب الرغبة.

قطعة فحم.

ملعقة من الزيت.

حزمة من البقدونس.

خطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل بنفس رائحة وطعم كفتة الحاتي

يجب إحضار المكونات السابق ذكرها ويجب أن تكون اللحمة مفرومة ناعم جيدا ويجب أن تحتوي نسبة الدهن، وتتخلص الخطوات في: