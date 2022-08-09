نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. طريقة تنظيف الكرشة بمكون سحري في مطبخك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا في المقال التالي
طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة والسواد نهائيا بمكون ميخطرش على بالكرشة ، الكرشة لها رائحة زفارة غير تحتمل، وهذا هو الشيء الذي يجعل معظم النساء يتكاسلون عن تحضير الكرشة في المنزل، على الرغم من أن بعض الأزواج يطلبون تناول الكرشة لأنها بالفعل طعمها جميل علاوة على ذلك أنها تحتوي على نسبة بروتين عالية تفيد الجسم ونحن نريد أن يتناول أطفالنا كل أنواع الطعام المختلفة سواء الشعبية أو المتقدمة، ولكن بعض الإن سوف تقومين بتنظيف الكرشة بدون أي رائحة زفارة نهائي، لمعرفة المكونات خلطة التنظيف يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات خلطة تنظيف الكرشة في البيت بأبسط الخطوات
بعض النساء لا يستطعن تحمل رائحة الكرشة في المنزل على الرغم من أنهم يعشقون تناول الكرشة، ولكنهم لا يعرفون طريقة التنظيف ولا طريقة تخلص من رائحة الكرشة المزعجة، وكما تعودوا منا أننا نقدم لكم كل ما هو جديد ومميز في عالم الوصفات لكي نريح كل ربة منزل من عناء المحاولات والمشقة الكبيرة، ونحن الآن سوف نقدم لكم مكونات خلطة تنظيف الكرشة بسهولة ويسر:
- كمية الكرشة المراد تنظيفها.
- ملعقة من البيكربونات الصوديوم.
- ماء ساخن.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة من الخل الأبيض.
- ملعقة من الملح.
خطوات تنظيف الكرشة في المنزل والتخلص من رائحة الزفارة
الخطوات سهلة وبسيطة ولكن يجب الالتزام بجميع الخطوات التي سوف نذكرها لكم الآن:
- يجب وضع كمية مناسبة من الماء في وعاء مناسب ويتم وضعه على النار.
- يتم ترك الماء حتى تغلي تماما.
- يتم وضع ملعقة من البيكربونات الصوديوم الماء.
- يتم تقطيع الكرشة قطع صغيرة.
- يتم غمس الكرشة في الماء.
- يتم وضعها على سطح مستوي.
- يتم استخدام سكينة صغيرة ويتم إزالة الطبقة الخارجية للكرشة.
- يتم تكرار هذه الخطوة حتى يتم تنظيف الكرشة كلها.
- يتم غسلها بالماء النظيف أكثر من مرة.
- يجب وضع عصير الليمون والخل الأبيض والملح وكمية بسيطة من الماء.
- يتم التقليب جيدا.
- يتم وضع الكرشة في هذا المحلول.
- يتم تركها في المحلول أكثر من ساعتين.
- بعد ذلك يجب غسلها بالماء النظيف.
- بعد انتهاء هذه الخطوات تكون الكرشة جاهزة.
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