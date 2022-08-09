كنز معجزة من اسرار الهنديات.. اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمة لشعر حريرى لامع ورطب من اول استعمال.. كيراتين الغلابة

كنز معجزة من اسرار الهنديات.. اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر ، كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتنعيمه يمكنك الاعتماد عليه بدلًا من اللجوء للمواد الكيماوية التي تزيد الطين بلة، فالمكونات الطبيعية تحتفظ بنعومة الشعر وتحتفظ بحالته العامة بينما الكيماويات تعطيك النتيجة المطلوبة ربما بطريقة أسرع، ولكنها تسبب أضرار أخرى على المدى البعيد، حتى أن استخدام نفس المادة فيما بعد لن يعطي أي نتيجة، بالتالي يجب عليك استخدام الأنواع الطبيعية التي تعمل ككيراتين للشعر.

كنز معجزة من اسرار الهنديات.. اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر

هذين المكونين من المكونات الرائعة عند استخدامها على الشعر، فهي مناسبة تمامًا له وتعطيه كثير من الفوائد، بل تحسن من نوعية الشعر نفسها ويمكن استخدام هذه الوصفة كالتالي:

كيس نشا جاهز أو حوالي كوب مليء بالنشا.

زيت الذرة بقدر ثلث كوب.

بعض العسل بقدر صغير.

الطريقة:

ستحتاجي أولا لخلط المكونات بالكامل مع بعضها في طبق نظيف.

ثم تسريح شعرك وتنظيفه جيدًا على أن يكون جافا وقت وضع هذه المكونات.

ضعي المكونات على شعرك ووزعيها بالتساوي على الفروة كاملة والشعر كله.

أحيطي رأسك بالكامل بفوطه على أن تكون قطنية لتسمح ببعض التهوية، ويمكنك تركها حوالي من ساعتين إلى ساعتين ونصف.

وبعد ذلك قومي بشطف رأسك جيدًا والتخلص من أي بواقي من الخليط في شعرك، مع تدليك فروة الرأس جيدا لتفكيك أي شيء، ولن تحتاجي لفعل ذلك سوى الماء فقط.

البيض والموز والعسل كيراتين طبيعي للشعر

مكونات جبارة لخلطة قوية تمكنك من الحصول على شعر ناعم وطويل خلال فترة قصيرة بسبب ما تمنحه لشعرك من فوائد، ومكوناتها كما يلي:

موزة طريه.

حبتين من البيض سواء أبيض أو أحمر.

عسل بقدر مناسب.

الطريقة:

في هذه الوصفة ستحتاجي إلى الخلاط الكهربائي ليمزج لك المكونات جيدا، فضعي المكونات فيه.

إن كنت تستخدمين أي نوع من الزيوت أو الكريمات لشعرك لأسباب علاجية فيمكنك إضافتها مع الخليط، وإن لم تكوني تريدين ذلك فلا بأس.

على شعر ممشط نظيف وجاف ابدئي بتوزيع الخليط على الشعر خصلة خصلة بدءًا من فروة الرأس حتى الأطراف.

انتظري حوالي 90 دقيقه ثم اغسلي شعرك جيدا ببعض الماء والشامبو.

يمكنك أن تفعلي هذا كل أسبوع، وكلما لاحظت أن حالة شعرك أصبحت أحسن يمكنك إطالة المدة التي تكررين فيها هذا الخليط.