ضعي القرنفل مع الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة الصاروخ لن تصدقي طول شعرك من أول إستعمال

تساقط الشعر أصبح ظاهرة منتشرة عند كثير من الفتيات والسيدات، حيث يعاني الكثير من هذا التساقط نتيجة ضعف الجسم أو الحمل عند السيدات، لذلك تحتاج الفتيات إلى وصفات تساهم في تغذية الشعر لزيادة طوله، حيث لا يمكن للفتيات أن تتحمل ظهور شعر رأسها ضعيف ويتساقط ومقصف، لذلك يبحثن عن أفضل الوصفات التي تساعد على تغذية الشعر وزيادة كثافته، ويستخدم الكثير الشامبو لترطيب الشعر وزيادة نعومته، لذلك يمكن إضافة مطحون القرنفل إلى الشامبو حتى يساهم في تغذية الشعر ويجعله أكثر كثافة، حيث يحتوي القرنفل على عدة عناصر غذائية مفيدة للشعر، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل وصفة القرنفل مع الشامبو لتطويل الشعر.

القرنفل مع الشامبو لتطويل الشعر

يستخدم الكثير القرنفل كمشروب ساخن يساهم في التخلص من انتفاخات القولون وآلام المعدة، فهو مفيد للجسم، كما يستخدم في تفتيح لون البشرة، ويمكن استخدامه في تطويل الشعر من خلال إضافته إلى الشامبو، حيث يساهم في تغذية بصيلات الشعر وزيادة طولها وكثافتها، وتتمثل مكونات وصفة القرنفل لتطويل الشعر في الآتي.

المكونات

نصف كوب من القرنفل.

شامبو.

طريقة تحضير وصفة القرنفل مع الشامبو لتطويل الشعر

القرنفل يحتوي في مكوناته على زيوت تساهم في تغذية الشعر وسرعة نموه وزيادة لمعانه وجماله الخارجي، كما أنه من المكونات الطبيعية التي تتوافر في كثير من المنازل، وبالتالي فهو موفر ولا يحتاج إلى الكثير من المال لشرائه، ويمكن استخدامه مع الشامبو بشكل يومي حتى يتم تطويل الشعر بالطول المناسب، وتتمثل طريقة عمل وصفة القرنفل مع الشامبو لتطويل الشعر في إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولي يتم وضع فتح عبوة الشامبو.

بعدها يتم إضافة أعواد القرنفل في عبوة الشامبو.

يترك القرنفل مع الشامبو ليلة كاملة حتى يتشرب الشامبو الزيوت المتوفرة في القرنفل.

يتم تنظيف الشعر بالماء ووضع كمية من الشامبو عليه مع تدليك فروة الرأس وترك الخليط على الشعر لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء النظيف.

لابد من تكرار استخدام خلطة الشامبو و القرنفل لتطويل الشعر ثلاث مرات في الأسبوع.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ

اسهل طريقة لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة الصاروخ وهذه الطريقة تتكون من إستعمال ماء الأرز حيث ان ماء الأرز تعمل علي تطويل الشعر وتكثيفة وعند تحضير الوصفة قومي بوضع الأرز في إناء به ماء ويترك لمدة 24 ساعة ثم يتم تصفيه الخليط ثم قومي برش ماء الأرز علي الشعر واتركي لمدة ساعتين ثم قومي بغسل الشعر بالماء