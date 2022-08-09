نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر يابانى لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف وشد التجاعيد لوجة مستدير كالبدر باقوى واسرع خلطة قنبلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر يابانى لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف ، وصفة يابانية لتسمين الوجة ونفخ الخدود من ما تجود به الطبيعة علينا، حيث أن هناك مكونات طبيعية مختلفة يمكنك استخدامها من أجل الحصول على وجه ممتلئ جميل، والأمر ليس خاصًا بمن كان وجهها نحيلًا فقط، بل هو مفيد لكافة الفتيات اللائي يردن وجوهًا شبيهة بوجوه الأطفال الرائعة المظهر والملمس، ولتعرفي كيف يمكنك تحقيق ذلك تابعي معنا.

سر يابانى لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف

يمكنك استخدام جل الصبار لهذا الغرض، وذلك بطريقة بسيطة جدًا تتطلب منك تطبيق الخطوات الآتية:

أحضري جل الصبار من متجر بهيئته الجاهزة، أو خذي واحدة من أوراق الصبار وشقيها طوليًا برفق لاستخراج الجل منها.

خذي جل الصبار على يدك، ثم دلكي به الخدود لبعض الوقت، وبعدها ترقبي مرور ساعة ثم اغسلي وجهك.

كرري الوصفة يوميًا لنتائج ممتازة ووجه مستدير في أقل وقت.

في أقل وقت. يمكنك كذلك إضافة جل الصبار لبعض الماء، وتحليته بالعسل وشربه لنتائج رهيبة في حلم امتلاك وجه مستدير.

تسمين الخدود وشد البشرة بزبدة الشيا

هذا المكون لديه القدرة على منحك وجه مستدير، فالشيا بالأصل تمد المناطق التي تُدهن بها بالدهون الصحية التي يمكن باستخدامها الحصول على وجه مستدير عبر تجديد الخلايا وشد التجاعيد، ومنحها التروية الدموية السليمة، مع ما تمدها به من طبقات دهنية ستصبح خدودك أكثر امتلاءًا بالفعل.

ستحتاجي للزبدة مع بعض السكر، وتدليك وجهك بها يوميًا لمدة 10 دقائق ثم تنظيف البشرة.

تسمين الوجه والخدود والشفايف بالخميرة

بالطبع لا يخفى عليك أنها من أفضل الوصفات المساهمة في تحويل وجهك لاستدارة القمر، وبالتالي يمكنك استخدامها كما يلي: