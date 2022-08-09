بأسرار التجار طريقة تخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم هتفضل فريش

طريقة تخزين الليمون من سنة إلى سنة بدون تغير في اللون أو الطعم ، يدخل الليمون في العديد من التتبيلات والخلطات لذا لا يمكن الاستغناء عنه على مدار العام، لذا يفضل البعض تخزين الليمون من السنة الى السنة، في بعض الفصول يرتفع سعر الليمون كثيرا لذا يفضل البعض تخزينه في الفصول التى يكون سعر الليمون مناسب، لذا يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة تخزين الليمون من سنة إلى سنة بدون تغير في اللون أو الطعم، كما يتميز الليمون بالعديد من الفوائد والفيتامينات الهامة للجسم، كما يساعد على رفع مناعة الجسم، كما يحتوى على فيتامين سي المناسب لدفاع الجسم ضد البكتيريا والفيروسات.

طريقة تخزين الليمون من سنة إلى سنة بدون تغير في اللون أو الطعم

يفضل الكثير تناول الليمون البارد خاصة في فصل الصيف حيث يعمل على ترطيب الجسم والإحساس بالانتعاش، ويفضل البعض تناوله دافئ في فصل الشتاء لتجنب حدوث إلتهابات في الحلق، لذا فهو مفيد على مدار العام، لذا تبحث الامهات عن أفضل طريقة لتخزينه دون أن يفقد خصائصه، ومن هذه الطرق:

نحضر كمية الليمون المراد تخزينها.

نغسل الليمون جيدا ونقوم بعصره وتنظيف البذور منه.

نقوم بوضع عصير الليمون في مكعبات الثلج ونضعها في الفريزر.

بعدما يتجمد يفضل وضعه في أكياس واستخراجه عند الحاجة.

هذه الطريقة لا يمكن أن تغير لون الليمون او تفقده خصائصه

طريقة أخرى لحفظ الليمون بالثلاجة

يمكن حفظ الليمون في الثلاجة لفترة طويلة دون تغير لونه او تلفه، من خلال بعض الخطوات البسيطة: