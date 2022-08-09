نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا ونسكافيه كنز صاروخي: في إزالة الشعر من الوجه والجسم وداعاً لطرق القديمة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا ونسكافيه كنز صاروخي , رائع لإزالة الشعر الزائد من الجسم والبشرة نهائياً وبتدريج مع الاستمرار سوف تحصلي على نتيجة هائلة, فكل السيدات والفتيات مع المشغوليات وسرعة الوقت, وأيضا مع الأطفال الرضع ومهمات المنزلية كل هذا لا يوفر الوقت لهم للعناية بأنفسهم بل يحتاجنا لماسك لتفتيح سريع, وأيضا ماسك لإزالة الشعر في أقصر وقت لأن أكثر وسيلة لتخلص من الشعر تستغرق وقتا, ولكن مع هذا الماسك الهائل لن تعاني من هذه المشكلة في أقل من نصف ساعة سوف تحصلي على بشرة وجسم خالي من الشعر الزائد وفي كل مرة سوف تشعري بالفرق هائل مع الاستمرار سوف تتخلصي من الشعر الزائد نهائياً, والان مع هذا المقال الرائع من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا ونسكافيه كنز صاروخي الماسك المعجزة في إزالة الشعر نهائيا ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا ونسكافيه كنز صاروخي لإزالة الشعر من الجسم بشكل مبهر

أليكم مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٣ملاعق من النشا.

١ملعقة من النسكافيه.

١ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ربع كوب من اللبن أو الحليب.

مكونات محلول بعد الماسك

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

١ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف متوسط الحجم نضع فيه ٣ملاعق من النشا مع ملعقة كبيرة من النسكافيه ونقلب جيداً. ثم نضع ملعقة كبيرة من الكمون المطحون ونقلبها جيدا حتي يتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بوضع ربع كوب من اللبن السائل ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم جداً.

المحلول

نحضر فنجان صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من ماء الورد علي ملعقة كبيرة من خل التفاح ونقلب جيداً.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة خرافية ومفيدة لكم هي كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي شوائب أو زيوت علي الجلد.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة أو الجسم بطبقة سميكة نوعا ما ونتركه حتى يجف تماما لمدة عشرين دقيقة أو أكثر المهم يجف تماماً.

ثم نقوم بفرك الماسك عكس نمو الشعر بحركات قوية بعض الشيء.

نغسل الوجه أو الجسم جيداً للتخلص من بقايا الماسك ثم نقوم بوضع المحلول الذي أعدته سابقاً.

نتركه عشر دقائق ثم نغسل ونكرر هذا المحلول لمدة ثلاثة أيام.

فوائد ماسك النشا ونسكافيه الصاروخي في إزالة الشعر بطريقة سهلة جدا

نقدم لكم الآن فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالآتي:-

يعمل الماسك على التخلص من الشعر الزائد نهائيا من الوجه والجسم. يمنح الماسك تفتيح رائع ويشد البشرة بشكل ملفت للنظر. يعمل علي إزالة البثور السوداء والنمش بطريقة ملحوظة للغاية. يعطي الماسك الوجه والجسم نعومة فائقة ونضارة طبيعية.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام النشا ونسكافيه كنز صاروخي لإزالة الشعر من الجسم بشكل مبهر

سوف نتعرف الآن علي بعض النصائح التي يجب إتباعها عن استخدام الخليط السحري للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله وهي كالاتي:-