انت الان تتابع خبر أبرزها الكاجو أطعمة تجلب السعادة وتحسن المزاج..13 صنفا لا يسبب زيادة الوزن والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- الشوكولاتة إحدى الأطعمة التي تضفي السعادة على من يتناولها بشكل يومي، كما أنها مفيدة في حالة كانت دارك وبدون لبن، لكنها ليست الطعام الوحيد الذي يمكنها أن تجعلكِ سعيدة عند تناولها، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

من بين تلك الأطعمة التي تسبب السعادة:

- فول الصويا.

- الكاجو.

- الموز.

- التمر.

- الأفوكادو.

- البقوليات.

- دقيق الشوفان.

- جبنة الموزاريلا.

- الأطعمة المخمرة مثل مخلل الكرنب.

- الزبادي.

- سلطة الكول سلو. -العسل -جوز الهند

تحذير قبل تناول تلك الأطعمة لكن من المهم تناول تلك الأطعمة بطريقة صحية بسعرات حرارية محددة، لا تزيد عن الاحتياج اليومي، بحسب استشاري التغذية العلاجية، إذ يجب الوضع في الاعتبار أيضا، أن هناك بعض الأطعمة تسبب إفساد الحالة المزاجية، مثل الأطعمة المصنعة والأحماض الدهنية المشبعة والسكر والمعلبات والوجبات السريعة.