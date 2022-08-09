الكميات الموجودة منه

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رياض -احمد صلاح- فتحت وزارة الصحة البحرينية باب التسجيل المُسبق للتطعيم الاختياري ضد فيروس "جدري القرود" لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بعد وصول المرض لدول خليجية أخرى.

ورغم فتح باب التلقيح، فإن الوزارة أوضحت أن الكميات الموجودة من اللقاح "محدودة"، وسيتم تخصيصها لذوي الأولوية، وهم "العاملون الصحيون الذين يتعرضون للمصابين، أو عيناتهم والمخالطين القريبين من ذوي الخطورة العالية".

ووفق الوزارة، فإن استعدادات تتم على الأرض "لتأمين سلاسل إمداد التطعيمات في ظلّ الطلب العالمي عليها".

وتابع البيان: "هذه الخطوة تأتي ضمن عدة إجراءات استباقية واحترازية تتخذها مملكة البحرين بناءً على المستجدات الصحية العالمية المرتبطة بجدري القردة وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية".

ونوهت إلى أن "الشحنات القادمة للتطعيم ستخصص للذين يرغبون في أخذ التطعيم المضاد اختيارياً من المواطنين والمقيمين بشكل مجاني".

وخلال الشهر الماضي، وصل عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الجارة السعودية إلى 3 أشخاص، فيما سجلت الإمارات ثم قطر عددا آخر من الإصابات سابقا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أطلقت، الشهر الماضي، حالة طوارئ صحية عالمية لمواجهة جدري القرود، فيما سجلت، حتى الأربعاء الماضي، أكثر من 18 ألف إصابةو5 وفيات في 78 دولة، معظمها في أوروبا.