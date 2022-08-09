نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات العناية بالشعر الطبيعية بزيت الزيتون والخميرة لفرد وتنعيم الشعر من أول استخدام في المقال التالي
تاج رأس المرأة ومفتاح جمالها هو شعرها فلا داعي للقول إن كل امرأة وفتاة تطمح في الحصول على شعر ناعم وجذاب، يمنحهم هذا جوًا من الجاذبية والأنوثة ويمنحهم الثقة لمواجهة الآخرين على الرغم من ظهور العديد من المنتجات التي تعمل على فرد شعرهم منذ لحظة استخدامه، ولكن لأنها لا تشكل أي خطر على الشعر وتعمل حقًا على تغذيته وإعطائه لمعانًا وحيوية، وهو من العناصر المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر، ويستخدم في تحضير العديد من الوصفات التي تعالج مشاكل فروة الرأس المختلفة عن طريق إضافة القليل من المكونات.
منتجات العناية بالشعر الطبيعية التي تستخدم زيت الزيتون والخميرة
المكونات
- 3 ملاعق كبيرة بحساء الخميرة الجافة.
- 3/4 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
طريقة تحضير
- تحضير زيت جوز الهند بوضعها في قدر من الماء المغلي مع التحريك من حين لآخر حتى تصبح سائلة وتبدأ في التسخين قليلاً.
- أضيفي الحليب سريع التحضير إلى زيت جوز الهند الدافئ مع التقليب حتى يذوب الحليب تمامًا ويصبح الخليط متجانسًا.
- نقوم بغسل الشعر بالشامبو بكمية مناسبة من الماء والشامبو قبل وضع القناع على كل الشعرمن الجذور إلى الأطراف.
- استخدمي كيسًا بلاستيكيًا أو قبعة لتغطية شعرك.
- اتركي القناع على الشعر لمدة ساعة على الأقل.
- اشطفي شعرك ببعض الماء جيداً
- ولتحقيق أفضل النتائج ننصح بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.
استخدام وصفة الخميرة لإزالة الشعر الخشن
يمكنك الحصول على كيراتين طبيعي قوي لتنعيم الشعر عن طريق خلط بعض المكونات مع الغسيل.يتم تضمين جميع المكونات والوصفات التالية في هذه القائمة:
وصفة الخميرة والنشا وزيت جوز الهند
المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:
- ثلاث ملاعق خميرة جافه
- كوب كبير من زيت جوز الهند.
- ملعقتين من النشا
طريقة وخطوات عمل وصفة الخميرة والنشا وزيت جوز الهند لغسل شعرك: –
- ضع كل المكونات في وعاء معدني واخلطها جيدًا قبل وضعها في الميكروويف لبضع ثوان لمزج المكونات تمامًا وتسخين الخليط قليلاً.
- دلكي شعرك وضعي الخليط ودلكي المشبك جيدًا حتى تصلي إلى النقاط. ثم اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل.
- غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أثناء الانتظار ثم اشطفيه بالماء البارد وشامبو خالٍ من الكبريتات أو بعد الشامبو.
- يمكنك عمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
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