طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها بخطوات بسيطة وسهلة مثل المحلات وسر لونها الذهبي

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طريقة عمل الكنافة بالقشطة من أشهر الحلويات المصرية التي يشتهر بها المطبخ المصري، حيث تعد الكنافة من أشهر الحلويات في الوطن العربي، وهذا لأن كل دولة تقوم بتحضيرها بطريقة خاصة مثل الكنافة النابلسية أو الكنافة بالجبنة، ولكن تظل الطريقة المصرية من أحلي واخف هذه الوصفات كما أنها من الحلويات الاقتصادية جدًا لن تكلفك الكثير، تعودنا على تحضيرها في شهر رمضان المبارك وتناولها بعد الإفطار وهذا لأنها من الحلويات الخفيفة والسريعة جداً، وسنقدم لكم أسهل طريقة لتحضيرها من المنزل مثل المحلات وسر لونها الذهبي وقوامها المتماسك مثل الجاهزة. مقادير الكنافة بالقشطة نصف كيلو من الكنافة.

3/4 كوب من السمن.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من السكر البودرة.

3 ملاعق من القشطة.

كوب ونصف من الحليب السائل. مقادير الشربات : 2 كوب سكر.

عصير نصف ليمونة.

2 ونصف كوب ماء.

2 ملعقة من العسل الطبيعي أو عسل الجلوكوز.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير الكنافة بالقشطة في البداية نقوم بتشغيل الفرن لكي يسخن قبل وضع الكنافة بداخله لكى يتم تسويتها بالشكل الصحيح.

بعد ذلك نقوم بتحضير القشطة نأتي بإناء كبير ونقوم بوضع الحليب و النشا وربع كوب من السكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا على البارد حتى تذوب النشا مع الحليب.

ثم نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة ونستمر في تقليب وخلط القشطة على نار متوسطة حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك.

نرفع الإناء من على النار ونضيف 3 ملاعق من النشا وملعقة من السمن ونقوم بتقليبه مع بعضهم لكي يمتزجا.

نغطي على القشطة ونتركها على جنب حتى تهدأ.

بعد ذلك نأتي بالكنافة و نقوم بفرمها ناعم، يمكنك وضعها في الفريزر لمدة ربع ساعة لكي تجمد ثم قومي بفرمها باليد ستقوم بشكل أسرع هكذا.

نضيف على الكنافة السمن المذابة و ملعقة كبيرة من السكر ونقلبهم مع بعضهم باليد جيداً حتى تتشرب الكنافة من السمن تماماً.

ناتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع السمن بداخلها بالفرشاة من جميع الجوانب هذا ما سيجعلها تأخذ اللون الذهبي.

ثم نقسم خليط الكنافة نصفين ونقوم بوضع القسم الأول في الصينية ونفردها جيدا ثم نأتي بصينية أصغر من مقاس الصينية المستخدمة ونضغط عليها جيدًا لكى تتماسك.

بعد ذلك نأتي بالقشطة و نقوم بفرده على الكنافة في الصينية و نحرص على عدم وصول القشطة إلي الأطراف لكي لا تحترق.

نفرد القسم الآخر من الكنافة ونحاول الضغط ولكن ببطئ لكي لا تخرج الحشوة.

ندخل الصينية في فرن ساخن على الرف السفلي حتى تأخذ اللون الذهبي.

ندخل الصينية في فرن ساخن على الرف السفلي حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ لون ذهبي من الوجه، ثم نخرجها من الفرن.

نوزع الشربات على الكنافة ونتركها حتى تتشربه تمامًا وتهدأ ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها بخطوات بسيطة وسهلة مثل المحلات وسر لونها الذهبي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها بخطوات بسيطة وسهلة مثل المحلات وسر لونها الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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