نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار صوص البرتقال مع الدجاج والبطاطا طعم رائع وتغيير كبير في الطعم والشكل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدجاج بالبطاطا وصوص البرتقال من إحدى الوصفات التي تتسم بالمذاق الشهي كما يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل.

فترغب الأم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها مأكولات غريبة وذو نكهة مميزة ويعتبر الدجاج بالبطاطا وصوص البرتقال من تلك المأكولات ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير تلك الوصفة.

وصفة جديدة لتحضير دجاج مع صوص برتقال

طريقة تحضير الدجاج بالبطاطا وصوص البرتقال

إليكم في السطور الآتية المقادير التي تستخدم في تحضير الدجاج بالبطاطا وصوص البرتقال:

دجاجة. بطاطا. زعتر. كاري. بصل بودرة. ثوم بودرة. كركر. كمية من بهارات الدجاج. كريمة. مرقة. بشر برتقال. فصوص برتقال. عصير برتقال. ثمرة من جزر. كرفس. كرام. بصل ويتم فرمه. ثوم.

خطوات تحضير الدجاج بالبطاطا وصوص البرتقال

يتم تحضير الدجاج بالبطاطا وصوص البرتقال بخطوات بسيطة للغاية وهي كالتالي:

أولًا يتم الحصول على الفرخة ويتم نزع الجلد منها.

ثم يتم تقطيع الفراغ إلى أربعة قطع.

الحصول على مقلاة ويتم وضع الزيت في داخلها ثم يتم وضع الفراخ من أجل التحمير.

بعد ذلك يتم تقطيع البطاطا على حلقات ثم يتم وضع عليها الزعتر والثوم البودرة والصل البودرة وثوم الفريش وزيت الزيتون والليمون.

ثم يتم وضع البطاطا بعد أن تتبل في ورقة فويل ثم يتم وضعها في صينية ووضعها في الفرن.

الحصول على الكبة ويتم وضع فيها كلًا من الكرفس والكرات والزعتر والبصل والجزر ويتم خلطهم سويًا بعد ذلك تضاف تلك المكونات في المقلاة التي بها الدجاج ثم يتم إضافة بشر البرتقال.

القيام بإضافة الملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج والكاري والكرك والثوم والمرقة والبصل والثوم البودرة وكمية من المياه ثم عصير البرتقال والكريمة الألباني إلى الدجاج.

من أجل أن يتم الزيين لابد من الحصول على فصوص البرتقال ثم يتم تقطيعها وتحميرها.

القيام بتقديم الفراخ والبطاطا مع شرائح البرتقال ثم تقدم مع الأرز.

مقادير تحضير دبابيس الدجاج بصوص البرتقال

12 قطعة من دبابيس الدجاج.

نصف كأس من زيت الزيتون.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

عصير ليمون.

عصير برتقال.

ليمونة ويتم تقطيعها.

برتقال ويتم تقطيعها.

ملعقتان من السكر.

ملعقة من كلًا من الزعتر المجفف والريحان المجفف والروز ماري المجفف.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة من الزعتر المجفف أو الطازج المفروم.

نصف ملعقة من الببريكا.

ربع ملعقة من الفلفل الأحمر المجفف المجروش.

ملح.

فلفل أسود.

روزماري.

زعتر وبقدونس مفروم.

خطوات التحضير

يتم تسخين الفرن ثم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه الزيت والثوم والسكر وعصير الليمون والبرتقال والريحان والزعتر والروز ماري المجفف والبصل البودرة

والببريكا والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود مع التقليب.

إضافة الدجاج ويتم تركه لمدة ساعة.

الحصول على إناء ويتم وضع فيه شرائح البصل والبرتقال والليمون والروز ماري والزعتر والليمون والملح والفلفل الأسود مع التقليب.

ثم يتم رص الخليط في قاع صينية ثم يتم وضع الدجاج ثم باقي ألتتبيله.

يتم وضع شرائح الدجاج من الوجه وبين الدجاج.

ثم يتم وضع الصينية في الفرن وتزين بالبقدونس والزعتر والروز ماري.