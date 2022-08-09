طريقة عمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم هش وخفيف مثل القطن

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كعك الحليب بالزبدة والسمسم ، من أشهى المخبوزات الهشة والطرية التي يتم تجهيزها بدون تعب أو مجهود، فهو يتم تحضيره بمكونات سهلة وطريقة بسيطة، يتميز برائحة ذكية ورائعة لاحتوائه على السمسم، كما أنه من أنواع الكعك التي تقدم مع المشروبات الساخنة في وجبة الإفطار فهو يوفر الكثير من المال للأمهات ويجعلهم يستغنون عن شراء المخبوزات الجاهزة التي تستهلك منا الكثير من الأموال، وبجانب ذلك فإن هذا النوع من الكعك مغذي ومفيد جدًا لاحتوائه على البيض والحليب والسمسم وهما من المكونات التي تمتلك العديد من الفوائد الهامة لصحة الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم بمكونات سهلة وطريقة بسيطة.
مكونات كعك الحليب بالزبدة والسمسم
يتكون الكعك من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح أبيض.
- نصف كوب سكر.
- عدد 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة سمسم محمص.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 100 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب حليب دافئ.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
- 2 ملعقة حليب سائل.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب سمسم محمص.
طريقة التحضير
يتم تحضير كعك الحليب بالزبدة والسمسم بالخطوات الآتية:ـ
- أولا نحضر وعاء عميق وكبير ونضع فيه الخميرة والسكر وكوب الحليب، ونقلبهم جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.
- ثم يغطي الوعاء ويترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة للاستخدام.
- في وعاء آخر يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر والملح بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم نضيف إليه السمسم المحمص ونقلب المكونات الجافة جيدًا مع بعضها البعض.
- نحضر وعاء العجان الكهربائي ونضع فيه مزيج الخميرة، ثم نضيف إليه البيض مع ملعقة الفانيليا.
- ثم نضيف خليط الدقيق المنخول تدريجيًا ونبدأ بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض ونحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نضيف قطع الزبدة الطرية بالتدريج قطعة قطعة مع العجن المستمر حتى تتجانس الزبدة مع العجين ونحصل على عجينة مطاطية ملساء.
- ثم تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة، ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت.
- ثم يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك وتترك العجينة في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة التشكيل
- تقسم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ومتساوية أو يمكن تشكيلها حسب الشكل المرغوب به.
- ثم ترص وترتب في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت أو مبطنة بورق زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى حتى لا تلتصق ببعضها البعض أثناء التسوية.
- نضغط على كل كرة قليلاً باليد ثم نصنع تجويف بإصبع اليد في منتصف كل كرة.
- ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى.
- ثم نقوم بعد ذلك بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تمام قبل الخبز.
- بعد ما تختمر قطع العجين نقوم بخلط (صفار البيض والحليب والفانيليا معًا) ثم يدهن وجه العجين بالخليط ثم ترش بالسمسم.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن التي تم تسخينها مسبقًا في الرف الشبكي الوسط ونتركها لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الجميل.
- عند تمام النضج تخرج الصينية من الفرن ثم تغطي بفوطة قطنية وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم يرص كعك الحليب في طبق التقديم ويقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف هنا وشفاء.
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