طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر لتفتيح البشرة بخطوات سهلة وبسيطة

كريم النشا ولبان الذكر تعتبر من المكونات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على القضاء على التجاعيد في البشرة كما تساعد هذه المكونات على تفتيح البشرة العديد من الدرجات حيث ترغب العديد من النساء دائما في استخدام مواد طبيعية على البشرة بعيداً عن المواد الكيميائية التي تسبب في حدوث العديد من الأضرار على البشرة على المدي البعيد، كما يعتبر أيضاً من اقوي الكريمات الفعالة التي تساعد على القضاء على ترهلات الوجه والرقبة واليدين ولا يسبب في حدوث أي أضرار على البشرة كما يجب الإشارة أن جميع المكونات فعالة جدا وآمنة ولا تحتوي على اي من المكونات الكيميائية تابعوا معنا خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا

يتكون الكريم من مكونات طبيعية وآمنة على البشرة وهي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير كريم لبان الذكر والنشا

يمكنكم تحضير هذا الكريم بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومن بينها: