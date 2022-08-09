نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر لتفتيح البشرة بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي
كريم النشا ولبان الذكر تعتبر من المكونات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على القضاء على التجاعيد في البشرة كما تساعد هذه المكونات على تفتيح البشرة العديد من الدرجات حيث ترغب العديد من النساء دائما في استخدام مواد طبيعية على البشرة بعيداً عن المواد الكيميائية التي تسبب في حدوث العديد من الأضرار على البشرة على المدي البعيد، كما يعتبر أيضاً من اقوي الكريمات الفعالة التي تساعد على القضاء على ترهلات الوجه والرقبة واليدين ولا يسبب في حدوث أي أضرار على البشرة كما يجب الإشارة أن جميع المكونات فعالة جدا وآمنة ولا تحتوي على اي من المكونات الكيميائية تابعوا معنا خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.
مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا
يتكون الكريم من مكونات طبيعية وآمنة على البشرة وهي كما يلي:ـ
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من جل الصبار.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير كريم لبان الذكر والنشا
يمكنكم تحضير هذا الكريم بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومن بينها:
- في البداية يجب عليكم القيام بوضع لبان الذكر في وعاء ثم نقوم بإضافة كوب من الماء الدافئ ونقلب بشكل جيد جميع المكونات.
- ثم نقوم بتغطية الوعاء بعد ذلك لمدة ليلة كاملة حتى يمكن الحصول على جميع الفوائد المتواجدة في بيان الذكر.
- نقوم بوضع خليك لبان الذكر في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بخلط الخليط حتى يصبح ناعم ويطحن لبان الذكر.
- يصفي الخليط باستخدام مصفاة ضيقة الفتحات من أجل التخلص من وجود أي نوع من الشوائب.
- ثم نقوم بوضع ربع كوب من منقوع لبان الذكر في وعاء قابل للطهي ويتم إضافة النشا.
- يجب أن نقوم بمزج جميع المكونات على البارد حتى تذوب النشا تماما ثم نرفع الوعاء على نار هادئة ونقوم بالتقليب باستمرار حتى يصبح قوام الخليط ثقيل .
- نقوم برفع الخليط من على النار ثم نتركه حتى يهدي تماما ثم نقوم بإضافة جل الصبار وزيت اللوز وتمزج جميع المكونات مع بعض حتى يصبح القوام كريمي.
- يجب عليكم حفظ الكريم في عبوة زجاجية محكمة الغلق ويحفظ داخل الثلاجة لمدة ١٠ أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر لتفتيح البشرة بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.