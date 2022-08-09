نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر المقلاة المحشية بدون خميرة أو بيض في المقال التالي
نقدم لكم طريقة فطائر المقلاة بدون بيض أو خميرة بالإضافة إلى إمكانية اختيار الحشو تبعًا لذوق كل شخص وإمكاناته، ومع هذا سنقدم لكم معها طريقة حشوة ظريفة جدًا ومميزة نظن أنها ستلقى إعجابكم وسوف تعتمدون تلك الوصفة في وجباتكم المختلفة.
مقادير عجينة فطائر المقلاة وحشوتها
تحتاج عجينة فطائر المقلاة هذه فقط إلى ثلاث مكونات أما الحشو فيمكن اختيار أي نوع حشوات تفضلونه لكنكم ستجدون هنا حشوة لذيذة وتناسب تمامًا هذا النوع من الفطائر.
- 4 كوب من الدقيق الأبيض أي نوع.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ماء للعجن.
- زيت للفرد.
- حبة طماطم.
- حبة بصل.
- عود بصل أخضر.
- ثمرة فلفل أخضر.
- قرن فلفل أحمر حار. (مكون اختياري يمكن الاستغناء عنه بالأخص إن كانت الوجبة ستقدم لأطفال أو مرضى ممنوعون من تناول الأطعمة الحارة).
- 6 شرائح من اللانشون أو البسطرمة.
- جبنة بيضاء فيتا.
- جبنة موتزريلا.
- شرائح زيتون.
طريقة عمل العجينة
- أول ما نبدأ به هو تحضير العجين لعمل فطائر المقلاة، نضع الدقيق في إناء عميق ونقلب معه الملح بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء إلى الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب حتى تلم العجينة وتصبح قوام واحد.
- هنا نكتفي بكمية الماء ونقوم بعجن عجينة فطائر الطاسة أو المقلاة لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نشكل العجين على شكل كرة ونتركها مغطاه حتى ترتاح لمدة ساعة على الأقل.
طريقة حشو وتسوية فطائر المقلاة
- نقطع كل من الطماطم والبصل الأخضر والبصل والفلفل إلى مكعبات صغيرة جدًا.
- كذلك نقوم بتقطيع اللانشون أو البسطرمة بنفس الحجم تقريبًا.
- نخلط كل تلك الخضروات المقطعة مع اللانشون وحلقات الزيتون والجبن الفيتا والموتزريلا ليكون الخليط جاهز للحشو.
- بعد ما ارتاحت العجين نأخذها ونقطعها إلى 10 أجزاء متساوية، وندهن سطح نظيف بالزيت وأيدينا كذلك ثم نقوم بفرد كل جزء على هذا السطح بحيث يصبح سمكها رفيع جدًا مثل الفطير المشلتت.
- ثم نضع كمية من الحشو ونغلق الفطيرة مثل طريقة السندوتشات السوري، ونقوم بنفس الأمر مع باقي الأجزاء.
- وللتسوية ندهن مقلاة غير قابلة للالتصاق بالزيت ونضع بداخلها الفطائر ونتركها على نار هادئة حتى نلاحظ انتفاخ بها وتغير لونها من أسفل إلى اللون الذهبي.
- ثم تقلب على الجانب الآخر لتأخذ لون ذهبي كذلك وعند التأكد من تمام النضج ترفع من على النار وتقدم فورًا.
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