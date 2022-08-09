نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري لأولادك في المنزل بيتزا المقلاة السريعة في المقال التالي
تعد البيتزا من أشهر الأكلات التي تقدم في المطاعم، وحيث يقبل على تناولها الجميع مثل نظراً لطعمها الشهي، وكما تعد البيتزا من أشهى المعجنات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص وخاصة الاطفال، وكما أن البيتزا تعد حديث السيدات ويبحث ربات المنزل عن طرق بسيطة سهلة وسريعة لعمل البيتزا بدون فرن، وخاصة أن البيتزا من الوجبات التي يمكن تقديمها في أى وقت كوجبة عشاء أو كوجبة خفيفة أو كوجبة سناكس بين الأكلات فإذا كنتي ترغبي في عمل بيتزا المقلاة السريعة والسهلة في البيت على طريقة المطاعم الرائعة واللذيذة في المطاعم بكل سهولة وبمكونات سهلة بطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل في البيت ولذلك خلال هذا المقال.
طريقة عمل بيتزا المقلاة السريعة
المكونات:
- رشة من الملح.
- كوب من صلصة البيتزا.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب ونصف من الدقيق.
- كوب واحد من الماء الدافئ.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزيت.
- ربع كيلو جبنة موتزاريلا مبشورة.
- بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع إلى شرائح.
- نصف كوب من الفلفل الملون المقطع إلى مكعبات.
طريقة التحضير:
- أولاً قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي في الوعاء ربع كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من السكر وبعد ذلك ضيفي أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وبعد ذلك قلبي المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء وضعيه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق.
- ثانياً يتم إحضار وعاء أخر كبير ثم ضعي فيه كوب ونصف من الدقيق مع رشة من الملح وبعد قومي بإضافة الخميرة والزيت وثم أعجنى الخليط بيديك وبعد ذلك قومي بإضافة الماء المتبقي بالتدريج حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- ثالثاً يتم تقسيم العجينة إلى أربع كرات متساوية في الحجم ثم قومي بتغطية العجينة بفوطة نظيفة واتركي العجينة في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة.
- رابعاً ابدائي في تسخين الزيت على نار متوسطة ثم بعد ذلك ضيفي إليه البصل وقلبيه لمدة دقيقتين ثم ارفعيه من على النار واتركيه جانباً بعد ذلك افردى كل كرة واتركيها جانباً.
- خامساً قومي بإحضار مقلاة مناسبة غير قابلة للإلتصاق وضعيه على نار متوسطة ثم بعد ذلك ضعي الدائرة الأولى في المقلاة واتركيها لحوالي دقيقتين حتى يصبح لونه ذهبي من الأسفل ثم قلبيها علي الوجه الآخر وبعد ذلك ادهنيها بالصلصة ثم وزعي البصل مع الزيتون والفلفل الملون مع الجبنة الموتزاريلا ثم غطيها بغطاء المقلاة حتى يذوب الجبن تماماً وكرري الطريقة مع باقي العجينة وبعد ذلك ضعي البيتزا في أطباق للتقديم وقدميه وبالهناء والشفاء.
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