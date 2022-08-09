حضري لأولادك في المنزل بيتزا المقلاة السريعة

تعد البيتزا من أشهر الأكلات التي تقدم في المطاعم، وحيث يقبل على تناولها الجميع مثل نظراً لطعمها الشهي، وكما تعد البيتزا من أشهى المعجنات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص وخاصة الاطفال، وكما ‏أن البيتزا تعد حديث السيدات ويبحث ربات المنزل عن طرق بسيطة سهلة وسريعة لعمل البيتزا بدون فرن، وخاصة أن البيتزا من الوجبات التي يمكن تقديمها في أى وقت كوجبة عشاء أو كوجبة خفيفة أو كوجبة سناكس بين الأكلات فإذا كنتي ترغبي في عمل بيتزا المقلاة السريعة والسهلة في البيت على طريقة المطاعم الرائعة واللذيذة في المطاعم بكل سهولة وبمكونات سهلة بطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل في البيت ولذلك خلال هذا المقال.

طريقة عمل بيتزا المقلاة السريعة

المكونات:

رشة من الملح .

كوب من صلصة البيتزا .

ملعقة صغيرة من السكر .

كوب ونصف من الدقيق .

كوب واحد من الماء الدافئ .

أثنين ملعقة كبيرة من الزيت .

ربع كيلو جبنة موتزاريلا مبشورة .

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح .

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي .

أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .

نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع إلى شرائح .

نصف كوب من الفلفل الملون المقطع إلى مكعبات .

طريقة التحضير :